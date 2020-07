GIUSEPPE ZANOTTI rinnova la boutique di Ibiza.

Giuseppe Zanotti ha riaperto le porte della sua boutique di Ibiza con un nuovo look.

Situata a Marina Ibiza, la boutique di Giuseppe Zanotti è stata rinnovata nei minimi dettagli: toni caldi e lussuosi si combinano con arredi chiari, brillanti ed essenziali.

Lo spazio, che propone sia le collezioni uomo che donna, richiama l’atmosfera di un raffinato resort, con una palette che spazia dal bronzo al blu scuro e bianco ottico, con accenti di nero e oro.

Per celebrare la riapertura, Giuseppe Zanotti ha creato una capsule collection speciale, in vendita esclusivamente nella boutique di Ibiza.

La collezione, ricca dell’estro Zanotti, comprende raffinate espadrillas e capienti tote bag. Ogni modello di espadrillas – da quello in cavallino stampa zebra e velour, a quello in camoscio con inserti laminati – è caratterizzato dall’etichetta “Ibiza” sul lato e dall’iconico logo in metallo e strass davanti.

Leggere e capienti, le borse sono realizzate in pelle sfoderata con interno stampato e sono arricchite dall’esclusivo hand-tag “Ibiza”. In continuità con la speciale capsule, la vetrina presenta un’installazione caratterizzata da alti cilindri in pietra nei toni cladi della terra e vasi di cactus per catturare la luce e l’energia di Ibiza.