Il nuovo Concept Store Coccinelle sbarca a Verona.

Lo storico negozio Coccinelle di Verona, nella centralissima via Mazzini, si rinnova nella versione ideata dell’architetto Roberto Baciocchi.

Il concept store, inaugurato a Milano nel Flagship Store di Corso Vittorio Emanuele, vuole ricreare un contenitore dove emozione e sensi vengono coinvolti tutti.

Il punto vendita, che ha una superficie complessiva di circa 40 mq diventa un luogo fashion & gourmand, dove dominano le linee curve: dagli armoniosi tavolini tondi, come in un contemporary bistrot, alle deliziose poltroncine avvolgenti, dai pouf soffici effetto bignè utilizzati come inediti display alla vetrina totale ad angolo smussato.

Impossibile resistere alla palette di sweet colors, rubati a una scatola di pasticcini: il rosa poudre, il celeste chiaro, il verde pastello. Il pavimento cosmetico lucido-opaco, il banco senza spigoli, le colonne rivestite di plexiglas light pink, il soffitto ricrea un cielo leggero di origami di carta bianca rendono lo spazio ancora più unico e speciale.

Il nuovo store diventa un posto in cui la community di Coccinelle si incontra per vivere esperienze diverse ma tutte dedicate al mondo femminile.

“Abbiamo lanciato il nuovo concept store a Milano dove abbiamo avuto la massima espressione con il piano terra per l’accoglienza delle clienti e nel piano sotterraneo con le tre diverse stanze dove si può ammirare la nostra collezione per intero. Verona per noi è un’importante e storica boutique nel cuore della città. Con il nuovo concept dell’architetto Baciocchi, lo store diventa un luogo intimo con tonalità fresche come il rosa, colore istituzionale di Coccinelle, per accogliere le nostre clienti più fedeli locali e le turiste internazionali. Questo nuovo concept store diventa parte integrante della nostra comunicazione e Verona assieme a Milano sono le prima due città con questo nuova immagine” dichiara Emanuele Mazziotta Chief Operating Officer di Coccinelle.