Progetto Bar STEREOSCOPE Newport Beach California.

Stile Rinascimento: i progettisti David Wick e Andrew Lindley di LAND Design Studio mettono in scena una moderna coffee-experience.

Wick Architecture & Design, in collaborazione con LAND Design Studio, hanno presentato Stereoscope, una caffetteria di lusso, ubicata a Newport Beach, la cui ambientazione è capace di traguardare i confini dello spazio.

I proprietari Granite Properties, con sede in Texas, hanno incaricato lo Studio di progettazione per la realizzazione di Stereoscope Coffee Bar, situato al piano terra di un grande complesso di uffici che condivide un cortile comune.

“Siamo stati contattati per la creazione di Stereoscope Coffee non solo per offrire un servizio, ma per generare anche entusiasmo”, spiega David Wick, direttore e capo progettista di Wick Architecture & Design. “Il nostro cliente ci ha commissionato di progettare qualcosa di inedito, e noi crediamo di averglielo fornito”.

Il concept

Il team di progettazione è stato incaricato di creare uno spazio unico, in un mix di modernità e minimalismo, su un’esigua superficie di 62 mq., su pianta a elle, con alti soffitti che collega due ingressi su entrambe le estremità per comunicare con un cortile esterno.

Ispirati da capolavori italiani, come l’Assunzione della Vergine del Correggio, affresco del XVI secolo che adorna la cupola del Duomo di Parma, i designers hanno reinterpretrato e adattato in chiave moderna queste opere aggiungendo una prospettiva multidimensionale con la tecnologia 3D, capace di dare vita alle immagini rappresentate, in grado di incantare i fruitori.

“Abbiamo invitato l’artista hawaiana Christy Lee Rogers, famosa per le splendide fotografie subacquee in stile rinascimentale e barocco”, osserva David Wick. “Ci siamo avvicinati a lei con l’intento di avere un pezzo della sua opera, “The Reunion of Cathryn Carrie and Jean”, per poi trasferirlo su carta da parati 3D in vinile ed applicarla ai soffitti del bar.”

La lavorazione

Armati di un’opera d’arte e di una visione chiara, Wick e Lindley hanno studiato il percorso per raggiungere il loro obiettivo sotto varie prospettive: in bianco e nero, a colori, con immagini fluide lungo il muro, o sfumate?

“Dopo un attento studio, abbiamo ritenuto che la sensazione più forte l’avrebbe fornita il colore a soffitto”, spiega Andrew Lindley, direttore e capo progettista di LAND Design Studio. “Abbiamo anche scelto di sfumare l’immagine verso il basso, senza soluzione di continuità nel bianco delle pareti.”

Il passo successivo della lavorazione è stato quello di trasferire l’opera sul soffitto. Lavorando in stretta collaborazione con l’azienda di insegne di Nashville, Big Visual Group, il team di progettazione ha sviluppato un sistema per tagliare l’arte in pezzi, prima di stamparli su rotoli di vinile con sovrapposizioni.

Dopo diverse modifiche, al livello di proiezione 3D del lavoro viene proposto ai fruitori di indossare occhiali 3D, per avere una resa dalla bellezza eterea. Il disegno, graduato verso il pavimento, viene fatto sfumare con il bianco delle pareti, e sapientemente illuminato grazie all’inserimento di lampade Astro Globe della collezione Suff® di Andrew Neyer.

Sotto la luce

Lo scenario barocco del soffitto della caffetteria Stereoscope fa da contrappunto all’estetica minimalista sottostante, fatta da una tavolozza di tinte calde e morbide, come il pavimento in cemento naturale, le sedute continue in quercia bianca, i rivestimenti in marmo blu Orca dell’azienda Wink Design Source e le piastrelle bianche opache del retro banco; infine, sulla mensola di legno, che percorre il perimetro del bar, sono disposti 20 paia di occhiali 3D che permettono di cogliere tutta la spettacolarità espressiva dello scenario soprastante.

“Questo progetto è un chiaro esempio di come l’interior design possa spingere una visione oltre i confini dello spazio che occupa“, afferma David Wick. “Siamo orgogliosi di aver spostato i termini del design tradizionale e così offrire un ambiente veramente distinto e straordinario per il nostro cliente“.

Client Granite Properties

Architect David Wick of Wick Architecture and Design (www.wickarch.com)

in collaboration with Andrew Lindley of LAND Design Studio

(www.land-la.com)

Area 62 sqm

Artist Christy Lee Rogers

Art piece The Reunion of Cathryn Carrie and Jean

General Contractor Pacific Contracting Group

Mechanical Engineer Linwood Engineering

Printing Big Visual Group

Lighting Astro Globe lighting fixtures from Andrew Neyer’s Stuff

Tile Bone Tile by Wink Design Source

Stone Blue Orca Marble by Wink Design Source

Photos courtesy Benny Chan

by AN shopfitting magazine no.157 ©