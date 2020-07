Boutique RÉEL Shanghai.

Spazio, Armonia e Geometria.

Il secondo progetto di Kokaistudios per il rinnovo del reparto di Réel, marchio di abbigliamento di lusso da donna, è collocato al terzo piano del centro commerciale di Shanghai sulla West Nanjing Road.

Su una superficie di 500 mq., il layout della boutique si presenta come un open-space, suddiviso ed articolato da aree e pareti divisorie che stimolano la curiosità: set di cubi per esporre le collezioni, in PVC effetto pietra, con finiture in acciaio inossidabile spazzolato, si adattano al contesto e producono una raffinata continuità.

Le scale mobili posizionate al centro danno ampio accesso alla vasta area espositiva; da qui, ad intervalli regolari sono state installate dei varchi, come “finestre”, che bloccano parzialmente la visuale, ma suscitano altresì curiosità all’esplorazione, mentre creano profondità tra l’alternarsi ordinato ed armonico di corpi geometrici in pietra scura e PVC chiaro.

I “varchi in pietra” propongono passaggi alternativi e delimitano nuovi corner espositivi, mentre i banchi cassa ed i camerini/prova occupano una posizione centrale, proprio accanto alle collezioni di noti brand della moda. Il punto focale è dato dall’insieme delle strutture espositive che appaiono come entità scultoree, tavoli, piedistalli in PVC effetto pietra, di varie sagome e geometrie, insieme con piantane che sorgono dal pavimento; una combinazione di vuoti ricavati da blocchi di pilastri e travi sporgenti a sbalzo danno origine ad utili piani di appoggio; uno specchio che si erge dal pavimento al soffitto aggiunge pomposità alla complessità geometrica dell’area.

La ristrutturazione ha comportato anche il rifacimento delle aree VIP del terzo piano, dove i designers di Kokaistudios hanno imitato il concept della prima boutique, fatto di muri rivestiti in acciaio inossidabile alternati a pannelli di rete metallica e pareti in gesso bianco retroilluminate; la parete di fondo è invece contraddistinta dal grande marchio in ottone (una foglia di ginkgo biloba) posizionato dietro al banco informazioni.

La sobrietà dell’ambiente è un contrappunto di cromatismi minimali con una limitata selezione di materiali che conferiscono linearità ed eleganza ovunque.

Così come l’armonia dei “varchi in pietra”, che ostentano aree intenzionalmente celate o corner inaspettati, e l’estrema pulizia delle linee, esercitano un forte fascino a questo nuovo design.

Client Réel Shanghai

Location Shanghai, China

Area 500 sqm

Interior Design Kokaistudios

Chief Designers Filippo Gabbiani, Andrea Destefanis

Project Managers Ian Yu, Yao Yao

Design Team Jen Xu, Chang Qing

Photos courtesy Dirk Weiblen

by