Ristorante Interstellar Città del Messico.

Il ristorante Interstellar, realizzato in collaborazione con gli architetti degli Studi Almazán Y Arquitectos Asociados, Concepto Taller De Arquitectura e Pin Studio, si trova al centro di Città del Messico, a Citibanamex, un centro congressi e fiere di importanza mondiale.

Il progetto si ispira al film di fantascienza uscito nelle sale cinematografiche nel 2014 ed ha come obiettivo di convertire “il vuoto in contenuto”: una sorta di intreccio tra tempo e spazio in cui il commensale possa vivere un’esperienza “fuori dal mondo”.

Per creare un ambiente visivamente spettacolare ed astratto, le pareti ed il soffitto a volta sono stati decorate con oltre 250 mila luci a LED, e questa invasione di luci avvolge i commensali, come sotto ad un “cielo stellato”, in netto contrasto con gli interni neri, dove tavoli a specchio aumentano l’esperienza sensoriale, permettendo agli ospiti di vedere i riflessi delle migliaia di luci.

Il tema ultraterreno è accentuato anche da diversi libri che si stagliano sul soffitto della hall, e, galleggiando, danno l’impressione dell’antigravità, proprio come nello spazio. Arredato in modo così elegante, il ristorante effimero è stato inserito nel contesto del Millesime Mexico 2019, un festival gastronomico che si svolge in Messico dal 2007, ed è il primo in cui i tre studi di architettura si cimentano nella realizzazione.

Location Mexico City Citibanamex Center

Design Almazán y Arquitectos Asociados + Concepto Taller de Arquitectura + Pin Studio

Team Guillermo Suarez Almazán, Salvador Cortez , Guillermo Almazán Cueto, Alberto Dana, Karen Goldberg, Daniel Dana, Luis Parcero

Area 200 sqm

Collaborators Floral architecture, deco29

Audio Guillermo Robles

Photos courtesy Jaime Navarro

