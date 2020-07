Una nuova apertura a Milano per BARBERINO’S.

Barberino’s, il marchio 100% Made in Italy che ha trasformato il tagliarsi i capelli e la rasatura in esperienze d’altri tempi, inaugura un nuovo barber shop in via Federico Confalonieri 21 nel quartiere Isola di Milano.

Perfetta congiunzione tra passato e futuro, tra la tradizione artigiana e i nuovi centri direzionali di Piazza Gae Aulenti e via Melchiorre Gioia, il quartiere Isola è il contesto che meglio si sposa con il concept di Barberino’s: un barber shop che rievoca il passato e la pausa dal barbiere “come una volta”, ma che ha lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove tecnologie grazie alla prenotazione via app, ai pagamenti digitali e ai numerosi servizi pensati sia per il businessman sia per chi, invece, vuole godersi un po’ di tempo per sé all’insegna del concetto di slow living.

Nati per far rivivere l’atmosfera di una storica barberia italiana, i barber shop Barberino’s sono studiati nei minimi dettagli e vantano un personale altamente qualificato ed esperto formato attraverso la Barberino’s Barber School, una scuola che può contare sui migliori formatori italiani.

Ai 7 punti vendita sul territorio, di cui 5 a Milano, si affiancano un Barber Corner itinerante, già partner di marchi importanti come Porsche, Berluti, Damiani, Larusmiani, F1 Monza GP, e una linea di prodotti composta da 50 proposte, tra balsami barba e rasoi in legno, sviluppate in collaborazione con le principali aziende italiane del settore e in vendita sull’e-shop di Barberino’s.

www.barberinosworld.com