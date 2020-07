Il 16 luglio casi di successo ed esperti italiani e internazionali a confronto sugli scenari futuri del Retail Design post Covid-19.

Ai blocchi di partenza la tredicesima edizione di Retail Visions: The Design Conference, l’evento di Retail Institute Italy dedicato all’analisi e al confronto sulle ultime tendenze della progettazione del punto vendita, quest’anno in collaborazione con Trendfeeling, società con base a New York, specializzata in trend di mercato a livello globale.

Per la prima volta in modalità live streaming, l’appuntamento riunirà manager, giornalisti ed esperti di calibro internazionale, tra cui Francesco Ascione, Architetto Head of Visual Merchandising, Original Marines; Vito Ciasca, Head of Retail, Elena Mirò; Valeria Iannilli, Professoressa di Retail Design, Politecnico di Milano; Béatrice Querette, CEO & Creative Director, Merchanfeeling & Trendfeeling.

In uno scenario post Covid-19 che vede un cambiamento profondo dei comportamenti di acquisto dei consumatori, la parola d’ordine è Customer Experience. Il punto vendita cambia forma per rispondere alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. Da una parte tutelare la salute del cliente e, dall’altra garantire un’esperienza unica, coinvolgente e personalizzata. Il Retail Design è uno degli elementi fondamentali di questa trasformazione. L’architettura, lo spazio e la fruizione di prodotti, servizi e informazioni all’interno dello store devono essere efficacemente integrati per rendere l’esperienza di acquisto indimenticabile e, questo si traduce anche in una strategia di valorizzazione e, in alcuni casi, di totale ripensamento del layout del PdV.

Questi i temi al centro della tredicesima edizione di Retail Visions: The Design Conference, l’evento organizzato da Retail Institute Italy per analizzare e condividere le ultime tendenze della progettazione del punto vendita.

Questa edizione, che vede la collaborazione internazionale di Trendfeeling, si terrà in modalità live streaming, e riunirà esperti e manager di realtà all’avanguardia del settore in un confronto virtuale sul presente e il futuro del Retail Design, le nuove strategie di espansione, i concept permanenti e temporanei più innovativi, le recenti tecnologie digitali applicate in-store e gli ultimi trend del Visual Merchandising.

A un’analisi dell’attuale situazione e delle prospettive del Retail Design, seguiranno un’overview internazionale sulle strategie implementate all’interno degli store durante la fase di riapertura e interessanti case history provenienti dal settore Fashion per l’individuazione delle migliori tecniche messe in atto dai brand nei loro punti vendita.

L’agenda completa dell’evento è disponibile alla pagina dedicata sul sito Retail Institute Italy.

Retail Institute Italy

Retail Institute Italy è l’Associazione punto di riferimento del Retail in Italia. La mission dell’Associazione è promuovere la cultura e la crescita del settore nella sua globalità, attraverso l’offerta di contenuti indispensabili e attività strategiche per essere aggiornati e competitivi in uno scenario di mercato sempre più complesso.

Sviluppare idee e progetti, promuovere il dibattito ad alto livello e lo scambio di conoscenze, realizzare campagne di informazione, presidiare manifestazioni nazionali e internazionali del settore, monitorare l’innovazione e i cambiamenti, stimolare l’incontro tra domanda e offerta, contribuendo allo sviluppo del settore e favorendo l’economia del Sistema Paese. Questo quanto Retail Institute Italy si propone ogni giorno.

