Istituto Marangoni organizza un Master in Product & Furniture Design.

Il nuovo Master in Product & Furniture Design organizzato da Istituto Marangoni, è previsto per il mese di ottobre 2020 e coinvolgerà i partecipanti a vivere una reale e innovativa esperienza di ricerca a stretto contatto con noti designer e aziende di prima importanza nel mondo dell’arredo Made in Italy.

Il corso, ideato da Giulio Cappellini, architetto e brand ambassador di Istituto Marangoni, sarà articolato in tre distinti term, in ciascuno dei quali agli studenti verrà assegnato un progetto di ricerca in collaborazione con un designer e un’azienda. Sarà un’opportunità per esplorare percorsi di indagine che le imprese quotidianamente non hanno la possibilità di affrontare e approdare a risultati altamente innovativi, con l’obiettivo di andare oltre l’interpretazione del brand il nuovo oggetto da inserire a catalogo individuando scenari inediti caratterizzati da un forte contenuto di ricerca.

In tutti i progetti, a guidare i brief sarà la School of Design di Istituto Marangoni insieme ai progettisti coinvolti, esponenti della nuova generazione a cui è affidata l’eredità dei Maestri del design.

Elena Salmistraro, tra i nomi più in vista della nuova generazione del design italiano e sinonimo di libertà creativa, colore e narrazione artistica, guiderà gli studenti nel primo term, in un progetto in collaborazione con Moroso, brand di primo piano del design italiano che ha saputo conciliare il know-how artigianale e sartoriale con i processi di produzione industriale, identificando nell’incontro tra design, arte contemporanea e moda un elemento di unicità.

Nel secondo term sarà protagonista Philippe Nigro, designer francese che divide la sua attività tra l’Italia e la Francia, definendo la propria identità professionale attraverso l’unione di queste due culture. Il brand con cui Nigro e gli studenti si confronteranno in questo term sarà Alias, azienda leader nello sviluppo di sistemi di arredo per il mondo contemporaneo caratterizzata dall’attenzione verso le novità estetiche del settore e la qualità tecnica dei suoi prodotti.

Il terzo progetto vedrà coinvolti Moreno Vannini dello studio Nendo, firma di livello internazionale nel panorama design noto per la sua capacità di coniugare forma e leggerezza in oggetti d’arredo altamente poetici ed evocativi, e l’azienda Alessi, leader nel settore dei complementi per la casa e simbolo in tutto il mondo della vocazione alla ricerca del design italiano.

www.istitutomarangoni.com