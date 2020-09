BATA: il brand di calzature apre nel centro di Verona.

Bata, il brand di calzature tra i più grandi retailer al mondo con oltre 125 anni di storia e una distribuzione in circa 70 paesi, con l’ultimo opening a Verona accelera sul retail consolidando una fitta serie di aperture iniziata nel 2019 e che hanno visto ad oggi 30 new opening nelle principali città Italiane: Genova, Roma, Pisa, Verona sono le location delle ultime nuove aperture post lockdown.

Lo store di Verona si sviluppa su due livelli con una superficie complessiva di circa 220 mq. ed è situato in Via Cappello 3 che, con l’adiacente via Mazzini, sono il fulcro dello shopping del Centro Storico di Verona.

Uno spazio capace di far vivere un’esperienza unica grazie al Bata Red Two concept, nato nel 2019 come naturale evoluzione del precedente Bata Red concept e che si presenta come la sintesi di un negozio globale che attraverso una varietà di servizi, come il Bata Finder (servizio che rileva in tempo reale la disponibilità degli stock degli articoli presenti nei punti vendita), Il Bata Club (Programma Loyalty), i pagamenti rateizzati o con Satispay, i servizi di shopping online, il Click&Collect, il cambio articolo e la garanzia sul prodotto, permette al cliente di vivere la vera evoluzione del processo di acquisto.



Un opening che non solo mette in evidenza la solidità della label, pronta all’apertura in un momento di difficoltà generale dei mercati, ma che con questo punto vendita mira a valorizzare tutti gli asset e i progressi compiuti dal brand in ambito di stile, di tecnologia, di retail management e di offerta nella shopping experience.