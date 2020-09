FIELMANN arriva a Cuneo

L’azienda leader nel retail eyewear apre il terzo store in Piemonte.

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, inaugura il suo terzo store in Piemonte, a Cuneo, nel cuore pulsante della città, in Via Roma 52.



La nuova apertura, prevista per oggi 3 settembre, vedrà nascere un negozio moderno di 173 mq, con oltre 1.000 montature di design e grandi marchi internazionali.

Fielmann è oggi presente in Piemonte con tre store, i primi due aperti nel 2018 a Novara e Alessandria. Con Cuneo, il numero di store italiani sale a 29. Entro la fine del 2020 sono previste almeno due ulteriori aperture. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 7 regioni. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ad oggi in Italia, Fielmann ha già venduto oltre 400.000 paia di occhiali e punta araggiungere, entro il primo trimestre del 2021, le 500.000 paia e più di 300 dipendenti italiani.

Fielmann, che ha riconfermato Chef Alessandro Borghese come testimonial della nuova campagna 2020, invita i clienti a scoprire uno dei fiori all’occhiello dell’azienda. Al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura a partire da 35€. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. Il claim cita infatti: “E se perdi i tuoi occhiali? Da Fielmann te li diamo nuovi con l’assicurazione gratuita!

Alessandro Borghese

Fielmann soddisfa i bisogni eyewear di tutta la famiglia con la nuova collezione Mini me Miniature. Occhiali per grandi e piccini 100% made in Italy in diverse varianti colore, sviluppati dal nostro designer italiano Marco Collavo e prodotti nelle Valli del Cadore. Con la collezione Mini me Miniature, Fielmann pensa attraverso le generazioni e garantisce la qualità del fatto a mano in Italia al miglior prezzo.

«Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copriamo ogni fase della catena del valore. Eliminando gli intermediari garantiamo il miglior prezzo ai nostri clienti. Questo perché ci riconosciamo in loro. Li assistiamo come noi vorremmo essere assistiti, seguendo la nostra filosofia “Il cliente sei tu”, afferma Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design con lenti graduate di alta qualità incluse. L’esame della vista è solo uno dei numerosi servizi gratuiti presenti negli store Fielmann. Senza prenotare un appuntamento, un team di ottici specializzati è a disposizione per un controllo della vista approfondito, eseguito con le tecnologie più avanzate.

La campagna “E se perdi i tuoi occhiali? Ci vediamo da Fielmann” ha l’obiettivo di supportare la strategia di espansione in Italia e punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro.

Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività. Per questo motivo, nelle città coinvolte nelle aperture Fielmann ha lanciato il progetto “Pianta un Albero”. L’iniziativa consente agli abitanti di suggerire all’azienda, da sempre impegnata in progetti di adozione del verde cittadino, dove piantare un albero nella loro città scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com.

Con l’apertura dello store di Cuneo, l’azienda leader del mercato europeo, continua l’espansione nel centro Italia, aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, lo store cuneese impiegherà 5 collaboratori, fra cui 3 ottici specializzati.

