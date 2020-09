XXVI Compasso d’Oro ADI. I vincitori

Un’edizione di svolta apre per la prima volta al pubblico gli spazi del nuovo ADI Design Museum in una nuova piazza milanese che porta il nome del Compasso d’Oro.

L’ingresso del nuovo ADI Design Museum, dove si è svolta la premiazione del XXVI Compasso d’Oro ADI.

Per la prima volta la premiazione del più importante riconoscimento del design italiano si è tenuta in una sede dedicata esclusivamente al Compasso d’Oro e, per la prima volta, il pubblico può entrare per visitare la mostra nei nuovi spazi dell’ADI Design Museum, che aprirà nel dicembre 2020.

Umberto Cabini, Presidente di Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro (a sinistra) e Luciano Galimberti, Presidente di ADI Associazione per il Disegno Industriale, tagliano il nastro inaugurale della mostra XXVI Compasso d’Oro – Mettere radici nei nuovi spazi dell’ADI Design Museum di Milano

Nasce un nuovo punto di riferimento per il design, come sottolinea anche il nuovo nome della piazza milanese antistante l’ingresso del museo: piazza del Compasso d’Oro, ufficialmente intitolata, nello stesso giorno della premiazione, da Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, prima della premiazione ha ufficialmente annunciato l’intitolazione della piazza antistante il museo: piazza Compasso d’Oro

Ai 18 premi Compasso d’Oro – assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Päivi Tahkokallio – si aggiungono 9 premi Compasso d’Oro alla carriera, 3 premi Compasso d’Oro alla carriera internazionali e, novità significativa di questa edizione, anche 3 premi Compasso d’Oro alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti cui il design ha garantito non solo il successo ma anche una straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora felicemente in produzione.

Gian Paolo Manzella, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, interviene alla premiazione del XXVI Compasso d’Oro ADI

Un’innovazione che si accorda con le parole chiave di questa edizione: sviluppo, sostenibilità e responsabilità. “La recentissima emergenza virale ha evidenziato come questo nostro mondo sia profondamente interconnesso”, spiega Luciano Galimberti, presidente ADI. “Tre priorità, quindi, che non possono più essere affrontate separatamente, anzi, che rappresentano una complessità originale, dove le ragioni dello sviluppo si devono misurare con quelle della sostenibilità e della responsabilità allargata ben oltre i confini del pragmatismo tendente a far coincidere la verità con l’utilità.”

“La premiazione e la mostra del XXVI Compasso d’Oro ADI”, conclude Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, “nascono sotto il segno di questa svolta: un traguardo consolidato ma aperto al futuro. L’edificio ristrutturato dell’ADI Design Museum – Compasso d’Oro, aperto al pubblico in anteprima per questa edizione del premio, non è solo un simbolo significativo della storia della cultura italiana, ma è lo strumento concreto del lavoro cui ci prepariamo: diffondere i valori del progetto nel grande pubblico”.

A sottolineare il nuovo radicamento materiale ed etico del Compasso d’Oro, che è il segno di questa edizione, la mostra comprende anche un’installazione con 18 nuovi alberi (uno per ogni premiato) messi a dimora per l’occasione. Al termine della manifestazione entreranno a far parte del fondo di forestazione urbana ForestaMi promosso da Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, il cui obiettivo per il 2030 è arricchire di oltre 3 milioni di nuove piante il patrimonio verde urbano.

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, interviene alla cerimonia di premiazione del XXVI Compasso d’Oro ADI

La mostra è aperta, a ingresso libero, fino al 16 settembre, accompagnata da un catalogo in italiano e inglese edito da ADIper, con scritti di Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Margherita Guccione, direttore generale per la Creatività Contemporanea, Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo; Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Regione Lombardia; Cristina Tajani, assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design, Comune di Milano; Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda e presidente di Museimpresa; Luciano Galimberti, presidente dell’ADI; Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro.

Il catalogo è in vendita online sul sito web ADI:

La XXVI edizione del Compasso d’Oro ADI ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, di Regione Lombardia, della Città metropolitana di Milano, del Comune di Milano, di Confindustria Lombardia, di FederlegnoArredo.

Photo © 2020 Roberto De Riccardis.