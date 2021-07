Livat Changsha apre al pubblico in Cina l’ultimo Meeting Place progettato da Design International per Ingka Centres

Design International annuncia l’apertura al pubblico di Livat Changsha, il quinto progetto del gruppo svedese Ingka Centres ad aprire le porte in Cina dopo il successo di Livat Wuxi (2014), Livat Beijing (2014) Livat Wuhan (2015) e Livat Fuzhou (2021).

Si tratta tuttavia del primo progetto Mixed Use che presenta, accanto al tradizionale centro LIVAT e al negozio IKEA, una torre Soho unica, ispirata all’IKEA.

Changsha è la capitale e il centro economico, politico e culturale della provincia di Hunan. È anche una delle più grandi città della Cina centrale. Il Meeting Place è strategicamente situato a 9 km dal centro città, all’incrocio di Tanzhou Avenue e Yanghu Avenue e collegato con la terza e la seconda circonvallazione da 2 vie espresse. È anche direttamente collegato con la linea 3 della metropolitana alla stazione Yanghuyuan e con la futura linea 8 (in fase di pianificazione).

Design International è stato nominato consulente principale per la fase di progettazione. Lucio Guerra, Project Principal e Partner responsabile delle operazioni in Cina, spiega: “È stato un periodo molto intenso per Design International perché non avevamo ancora esperienza nel paese. Siamo stati costretti a recuperare in fretta perché non solo dovevamo consegnare architettura, interior design, lighting design, landscape design e signage & way-finding, ma eravamo anche responsabili del coordinamento degli sforzi di un gran numero di consulenti locali e internazionali. I nostri team di Shanghai e Londra, in collaborazione con i nostri partner locali JAE (Jiang Architects & Engineers) e il team Arup Project Control, hanno fatto un ottimo lavoro per facilitare il processo e consegnare un design eccezionale per questo bellissimo edificio“.

Il layout è fortemente influenzato dalla posizione della scatola blu IKEA nell’angolo più prominente del sito, ma anche dalla posizione della stazione della metropolitana a sud-est e del Parco delle sculture a nord-ovest. L’edificio funziona come una connessione diagonale tra questi tre punti focali.

“Il nostro concept si basa sull’idea di un viaggio scandinavo” continua Lucio, “IKEA non è solo il simbolo del design scandinavo ma anche della cultura scandinava, entrambi fortemente influenzati dall’ambiente naturale locale. L’idea di Livat Changsha è quella di portare un po’ di Scandinavia agli abitanti di Changsha, aggiungendo qualcosa di inaspettato e molto esperienziale alla loro vita quotidiana, attingendo al design e al paesaggio scandinavo“.

La geometria e la materialità delle facciate creano una fascia bianca liscia e continua che unifica i vari blocchi degli edifici e dà un senso di unità. L’architettura è decisa e scultorea, e fa riferimento al vicino parco di sculture. Agli ingressi, la facciata si rompe in strati di vetro sfalsati, che rappresentano l’aurora boreale, e rivelano i quattro livelli del luogo d’incontro e la disposizione sinuosa del centro commerciale. L’esterno si fonde con l’interno con una transizione fluida tra e guidando virtualmente i passanti all’interno dell’edificio. La geometria del centro commerciale ricorda quella di un fiordo norvegese lungo il quale i visitatori incontrano una successione di spazi a tema progettati su elementi iconici scandinavi: la cascata, il faro e la casa sull’albero della foresta.

Lucio conclude: “Gli architetti hanno la responsabilità sociale di progettare edifici che aggiungano qualcosa di prezioso al contesto locale per arricchire le vite e riunire le comunità locali. Come Lead Architects per il progetto Livat Changsha abbiamo lavorato duramente per realizzare la visione del cliente di un edificio iconico che fosse anche un luogo di incontro accogliente per la comunità, fedele alle origini scandinave di IKEA, rispettoso dell’ambiente e finanziariamente sostenibile”.

Livat Changsha non è l’unico progetto asiatico di Design International per Ingka Centres. Livat Shanghai, il più grande progetto di investimento del gruppo Ingka fino ad oggi, aprirà nel 2023, seguito da Livat Noida in India, attualmente in fase di progettazione, la cui apertura al pubblico è prevista per il 2026.

Nome del progetto: Livat Changsha

Cliente: Ingka Centres

Località: Changsha, Hunan, Cina

GLA del centro commerciale: 95.000 mq + 37.000 mq (IKEA)

Numero di negozi: 350

Edificio Soho: 31.000 mq

Totale GBA: 345.000 mq

Posti auto: 3,500

Future torri gemelle per uffici/residenziali: 60.000 mq

Certificazione Leed Silver