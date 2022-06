Lo studio Puccio Collodoro Architetti porta il Messico a Palermo

L’ultima sfida, firmata Puccio Collodoro Architetti, è stata quella di creare un piccolo locale take away di cucina messicana, che si integrasse tra le eleganti vetrine delle grandi boutique di moda e i locali più glamour della movida Palermitana.

Guacamholy Mexi.co, questo è il nome del locale, è stato concepito mixando ponderatamente rigore geometrico ed uso spavaldo dei colori, ricreando volutamente chiari riferimenti tipologici che stanno alla base del brand, cioè il richiamo alle terre messicane.

Gli architetti, infatti, nella poca superficie a loro disposizione, hanno voluto ricreare un ambiente in cui il visitatore, per un attimo, si sentisse teletrasportato in un piccolo cortile di un villaggio messicano, per lasciarsi accompagnare nella scelta dei piatti.

L’unico ambiente che caratterizza l’intervento è delimitato dal bancone vendita posto frontalmente all’ingresso e caratterizzato da uno stacco netto di colori e materiali, identificando due rispettive funzioni; l’area cassa, insieme al piccolo bancone adibito alle consumazioni, si identificato all’interno di una concettuale scatola monocromatica, dove il pavimento in resina, la finitura laccata del bancone e la parete in malta grezza sono di colore magenta.

Sulla porzione opposta, il netto cambio cromatico e materico, che identifica la zona vendita, è caratterizzato da una pavimentazione bianca che si attesta per 40 cm anche sulle pareti e sul bancone, lasciando successivamente spazio a piastrelle gialle che rivestono bancone e retro bancone e al grandissimo murales dai colori pastello realizzato da street artist locali, che caratterizza l’intera parete.

A completamento della composizione, sono stato aggiunti una serie di dettagli che in qualche modo esaltassero l’interno del locale, come grafiche in led colorati, e due grandi specchi dalla strutture dorate.

Design: Puccio Collodoro Architetti

Location: Palermo, Italy

Area: 30 sqm

Photos courtesy: Puccio Collodoro Architetti

