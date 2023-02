Come l’arredamento dei casinò influenza il comportamento dei giocatori

Ogni singolo giocatore, che fosse mai entrato in un casinò, conosce il fascino e la magia che si emergono immediatamente nell’ambiente. Si viene accolti da una combinazione di luci e colori scintillanti, musica di sottofondo perfettamente intonata e un` aria rilassante. I casinò online, ovviamente, non possono competere con tali caratteristiche. Però anche l’esperienza di gioco sul sito https://casino.netbet.it/roulette può regalare tante emozioni giocando mentre si indossa una comoda tuta nel proprio soggiorno, in compagnia dalla bevanda preferita ed un panino.

Che cosa costituisce l’ambiente dei casinò?

Per quanto riguarda i casinò fisici, non è davvero una coincidenza che gli scintillanti mondi dei casinò incantino così tanto i visitatori. Piuttosto, dietro a ciò si celano decenni di ricerche e test. A questo proposito, sono due gli uomini che devono essere citati, perché hanno plasmato in modo decisivo il settore in termini di design-tecnica: Bill Friedman e Roger Thomas.

Friedman (casinò classici) e l’influenzare sul comportamento del gioco d’azzardo attraverso l’arredamento

L’attenzione principale è rivolta all’atemporalità. Per perdere ogni senso del fattore tempo, in questo concetto si rinuncia completamente a finestre e orologi. L’obiettivo è che il giocatore non si accorga del tempo che passa o che è già passato. Il fattore tempo potrebbe portare i giocatori che sono consapevoli di quanto tempo hanno effettivamente trascorso nel casinò, di diventare nervosi o di sentirsi sotto pressione.

Ecco perché nella maggior parte dei casinò non si trovano orologi sulle pareti. Questo concetto comprende anche l’orologio più antico del mondo, il sole. Per esempio, il sole che sorge o che tramonta darebbe almeno un’idea approssimativa dell’ora del giorno o della notte e si potrebbe sapere quanto tempo si è rimasti nel casinò. Questo è il motivo per cui anche i casinò non hanno finestre.

Ogni distrazione deve essere evitata

C’è una buona ragione per cui nel casinò non ci sono decorazioni. È semplicemente per evitare di distrarre i giocatori. L’obiettivo è che i visitatori possano concentrarsi completamente sul gioco d’azzardo.

Solo le slot machine e i tavoli da gioco devono attirare l’attenzione. In questo caso è stato curato un bel design, perché devono essere uno spettacolo davvero bello per l’ospite. Le sole luci colorate e lampeggianti rendono le slot machine affascinanti. Al contrario, l’illuminazione intorno alle macchine da gioco è piuttosto discreta. L’intento è quello di attirare l’attenzione sulle macchine.

L’atmosfera deve essere intima

Le sale piccole e i soffitti bassi hanno lo scopo di creare un’atmosfera intima. Secondo Friedman, le pareti alte tendono a dare l’impressione di trovarsi in una specie di granaio. L´esperto ritiene che diverse sale più piccole offrano il vantaggio di variare lo stile e l’atmosfera di ogni singola sala. Inoltre, diverse sale piccole dovrebbero suscitare nei visitatori la curiosità di sapere cosa potrebbe nascondersi nell’altra sala. Questo fa sì che gli ospiti non si sentano mai annoiati, perché possono sempre scoprire qualcosa di nuovo nel casinò.

I casinò e il design labirintico

Ci sono buone ragioni per cui non è necessariamente facile trovare l’uscita in un casinò. Soprattutto per evitare che gli ospiti cerchino la concorrenza. Ecco perché i casinò sono costruiti come un labirinto. Gli ospiti che cercano l’uscita devono prima passare davanti ad altre sale e opportunità di gioco interessanti. Questo vale anche per i corridoi dei servici igienici: anche qui le offerte interessanti devono sempre catturare l’attenzione. Per questo motivo, i corridoi tra le sale sono spesso piuttosto stretti.

Thomas (casinò moderni) e l’influenzare dell’arredamento sul comportamento di gioco

Qui entra in gioco un approccio completamente diverso. Le piccole sale sono viste più come scatole scure in cui il visitatore viene incastrato. Il risultato è che il giocatore è praticamente privato dell’aria per respirare e quindi gli manca anche la concentrazione necessaria.

Per questo motivo, il concetto prevede che le sale da gioco, i corridoi e anche le aree di ingresso siano costruite con ampie superfici e pareti alte. Qui l’ospite deve essere sempre in grado di orientarsi e di avere una buon sopralluogo. In questo modo, non si avrà mai l’impressione di essere chiusi dentro e di rimanere nel casinò per molto tempo.

Aria per respirare

Questo concetto non prescinde dalle finestre, anzi, qui ci si preoccupa che l’ospite possa letteralmente prendere aria fresca e rilassarsi davvero. Ecco perché i casinò più grandi e di maggior successo al mondo oggigiorno offrono delle aree esterne idilliache e accoglienti. Questi spazi ben curati all`esterno offrono agli ospiti il perfetto equilibrio con il brivido del casinò.

Decorazione e architettura d’effetto

Anche in questo caso gli approcci sono completamente opposti, perché non sono solo le slot machine e i tavoli a dover attirare l’attenzione, ma una decorazione pomposa da mozzafiato deve fornire il fattore di benessere definitivo. Chi si sente a proprio agio sarà felice di rimanere più a lungo nel casinò.

Fattori che contano davvero

Oggi ci sono alcuni punti su cui i casinò di tutto il mondo concordano. È fondamentale che l’ospite sia colpito e dimentichi la vita quotidiana e il mondo esterno, ma allo stesso tempo non deve sentirsi né sopraffatto né costretto. Il perfetto equilibrio tra i diversi fattori di benessere è fondamentale. Diversi studi e i sondaggi condotti sull’argomento parlano un linguaggio chiaro.

Confronto tra i modelli Friedmann e Thomas

In uno studio del 2006, i ricercatori dell’Università canadese di Guelph hanno confrontato il modello Friedman con il modello Thomas. In tale occasione, un gruppo di persone sottoposte a vari esami è stato inviato in diversi casinò, dal design classico o moderno, con denaro messo a disposizione. Il risultato ha mostrato chiaramente che i giocatori del test si sentivano stretti e stressati nei casinò classici di Friedman. Il gruppo opposti di Thomas, invece sosteneva, che il design moderno offriva un equilibrio sufficiente a compensare i fattori di stress.

I sapori nei casinò

Nel 2006 è stato pubblicato sulla rivista Psychology & Marketing uno studio sul tema degli odori e degli aromi nei casinò. L’autore, il neurologo e psichiatra Dr. Alan Hirsch, ha scoperto che alcuni aromi presenti nell’aria della sala possono influenzare il comportamento dei clienti e degli ospiti.

#I