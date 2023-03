Superkicks Store, un concept che si ispira alle fortezze di New Delhi

Per il progetto Superkicks Store a New Delhi, Joint Studio presenta un concept ispirato dallo storico Forte Rosso della metropoli indiana.

“Volevamo cambiare il modo in cui i marchi di sneaker sono percepiti in tutto il mondo. Il nostro obiettivo era quello di creare un’esperienza unica che trascendesse in un’analisi sensoriale capace di portarti in un viaggio in India, a Delhi per la precisione“, afferma Nimisha Sharma, fondatrice e responsabile design di Joint Studio.

Il negozio si ispira alle fortezze di New Delhi, che è evidente nella combinazione di colori, nella palette dei materiali e nel design, minimalista ma allo stesso tempo impressionante. “Desideravamo celebrare la nostra storia e il nostro patrimonio attraverso elementi moderni e semplici per creare uno spazio davvero unico. Un vero mix di vecchio e nuovo, proprio come l’India attuale”, aggiunge Sharma

Il progetto Superkicks Store

Il soffitto alto quasi 5 metri ha contribuito ad amplificare la metratura del negozio e ha permesso ai designer di progettare uno spazio anticonvenzionale, simile ad un anfiteatro.

Utilizzare l’altezza a disposizione piuttosto che inserire un soppalco si è rivelata un’idea semplice ma di grande impatto. Il soffitto ospita un sistema di illuminazione concentrico che indirizza l’attenzione dei clienti verso l’interno del punto vendita.



Basta uno sguardo per notare che il colore principale è il terracotta . “Abbiamo scelto un unico tono prendendo ispirazione dalla pietra arenaria rossa, utilizzata nella maggior parte dei forti di New Delhi come il Forte Rosso e la Tomba di Humayun, al quale abbiamo aggiunto il bianco come colore d’accento” precisa la designer.

Una parete, con grandi stringhe stilizzate, funge da punto focale. Il pavimento è in arenaria rossa mentre per le pareti e il soffitto è stata utilizzata una texture di calce-terracotta. Per il seminterrato, invece, è stato scelto un pavimento in terrazzo trattato con acido che conferisce un aspetto rustico, vecchia Delhi.

L’aspetto minimalista del design e degli arredi rende il negozio Superkicks di New Delhi diverso da qualsiasi altro, senza fronzoli e ridotto al minimo indispensabile. Uno spazio dove la praticità e la natura monolitica diventa l’unico filo conduttore del progetto.

Location: New Delhi, India

Area: 223 sqm

Design: Joint Studio

Founder and Design Principal: Nimisha Sharma

Interior Designer: Nimisha Sharma and Suryansh Agarwal

Design team: Shreya Ahuja, Sumit Batra and Natasha Satyawali

Photos courtesy: Joint Studio

JOINT STUDIO

Studio di design multidisciplinare fondato nel 2016 da Nimisha Sharma. Joint Studio sperimenta il design nella sua forma purista. I progetti evocano emozioni attraverso combinazioni di colori, forme e trame. Si occupa di Architettura d’interni, Eventi e prodotti Lifestyle.

