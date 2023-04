Poker, Roulette & Co: come nasce il design dei classici del casinò

Il gioco d’azzardo esiste da sempre. Oggi il fascino non solo è ininterrotto, ma è anche in costante aumento. Oltre ai classici del casinò, le slot in particolare offrono molte emozioni. Agli appassionati di gioco d’azzardo vengono offerti divertimento ed emozioni quando giocare al casino NetBet, e nel frattempo è possibile anche divertirsi con il poker, la roulette o il blackjack su Internet.

Ma come è nato il design dei classici del casinò? Di seguito vorremmo dare un’occhiata più da vicino a questo aspetto.

La carta da gioco e la sua storia

In passato, a differenza di oggi, non tutte le persone potevano permettersi le carte da gioco. Erano piuttosto riservate alle persone di alto rango. Sebbene l’Italia e la Spagna siano fermamente convinte di aver inventato le carte da gioco prima di allora, è ormai noto che la storia delle carte da gioco inizia solo nel XIII secolo. I primi riferimenti si trovano nell’Archivio di Stato di Bruxelles sulle carte da gioco del 1379.

Uno sguardo al XVI secolo ad Anversa mostra che all’epoca non solo l’economia era fiorente, ma anche il mondo delle carte da gioco era fiorente. Poi la produzione di carte da gioco si spostò da Anversa a Bruxelles e Lovanio nel XVIII secolo.

Infine, nel 1826, approdò a Turnhout, dove si sviluppò il leader del mercato mondiale dei giochi di carte e da tavolo. Stiamo parlando della società Cartamundi. Ora che la distribuzione delle carte da gioco è stata ampiamente chiarita, rimane la questione del loro design.

I paesi e le rispettive mappe

È noto che già nel XV secolo in Europa esistevano diversi tipi di semi e di carte da gioco, che però erano simili nelle forme e nei colori tipici dell’Europa. Sebbene vi fossero eccezioni e un mazzo di carte contenesse 5 semi, in Europa prevaleva la variante classica con quattro semi (fiori, picche, cuori, quadri).

Ci si chiede però dove siano nati i classici quattro semi. Probabilmente sono nate nelle carte arabe mamelucche. Qui troviamo già i colori e i simboli spada (fiori), mazza (picche), coppa (cuori) e moneta (quadri). Questa divisione francese dei simboli ha prevalso in modo preponderante. Nella vecchia variante tedesca, i termini ghianda, fogliame, cuore e campana erano utilizzati per gli stessi simboli.

La ruota della roulette e il design

C’è un’intera rivista da riempire sulla roulette: La ruota della roulette si trova in un rullo rotante. Il croupier accende la ruota non appena sono state piazzate tutte le puntate. All’interno della ciotola c’è una pista in cui la pallina rotola e alla fine si ferma. A questo punto cade in una tasca.

Il campo vincente, rosso o nero, è quello su cui atterra la pallina. La ruota della roulette serve quindi a dare un esito casuale al gioco. I campi sono disposti numericamente. Poiché il gioco è disponibile in diverse versioni, la ruota della roulette può differire leggermente in queste varianti.

La storia della roulette

La ruota della roulette affonda le sue radici nel XVII secolo. Si dice che le prime roulette utilizzate per il gioco d’azzardo siano state create in questo periodo. Come base fu utilizzato il gioco della trottola, come già avveniva nella cultura asiatica. Tuttavia, si tratta solo di una congettura, che non può essere suffragata. Nel 1720 Blaise Pascal presentò al pubblico il primo gioco della roulette.

La traduzione di roulette significa qualcosa come “ingranaggio”. Anche se la Francia sostiene di essere il luogo di nascita della roulette, si presume piuttosto che la roulette sia stata rapidamente conosciuta in America attraverso le colonie. In seguito, si dice che lì abbia ricevuto una leggera modifica da parte dei proprietari dei casinò.

In realtà, nessuno sa chi abbia avuto l’idea della roulette. Si presume, tuttavia, che il gioco classico sia nato in Francia e sia diventato popolare in quel paese. Ma, come ho detto, si tratta al massimo di una supposizione che non può essere provata in modo definitivo, anche se ci sono molti documenti e menzioni che ci fanno supporre che possa essere stato così.

È molto probabile che questo tipo di giochi con il calderone sia stato sviluppato e influenzato in diversi luoghi allo stesso tempo. Ciò che è certo, tuttavia, è che la variante online è stata creata nel 2000.

Il layout della ruota della roulette e l’idea che ne sta alla base

A prima vista può sembrare che la disposizione dei numeri della roulette sia molto involontaria, ma in realtà si tratta di un’assoluta falsità. Dietro lo sviluppo della roulette c’è un enorme lavoro di sviluppo. La creazione si è protratta per molti anni ed è stata perfezionata sempre di più. E ancora oggi, gli sviluppatori dei vari casinò si sforzano di migliorare in qualche modo la roulette.

I colori

Il rosso e il nero sono sempre uno accanto all’altro, il che dovrebbe garantire un risultato il più possibile casuale.

I numeri (bassi e alti)

Anche i numeri bassi e quelli alti dovrebbero alternarsi sulla ruota della roulette, in modo da mantenere la casualità anche in questo caso.

I numeri (pari e dispari)

Anche i numeri pari e dispari hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo, perché dovevano essere collocati alternativamente. Solo così si poteva garantire un mix equilibrato.

Influenza sul giocatore

In effetti, lo scopo dello sviluppo della roulette era anche quello di confondere il giocatore. Sembra così semplice, ma allo stesso tempo ha molto senso. L’obiettivo era che il giocatore non capisse la disposizione a prima vista. Si pensava che ci volesse un po’ di tempo prima che il giocatore riuscisse a capire la disposizione della roulette.

Il motivo è semplicemente che solo chi capisce la disposizione ha la possibilità di vincere alla roulette con soldi veri. Ma roulette significa anche conoscere e capire le regole della roulette, in modo da poter piazzare le proprie puntate nel miglior modo possibile.





#I