Spacemen progetta il primo negozio fisico del nuovo beauty brand Clef

Ethereal Cave (La Grotta Eterea)

Ethereal Cave è un omaggio al primissimo prodotto del marchio: una maschera in tessuto per il viso, interpretandola nello spazio, nel ritmo e nella texture.

Le superfici curve tridimensionali realizzate in morbidi strati bianchi di tessuto affiancati uno accanto all’altro, creano un ambiente monocromatico ovattato. Questi intrecci morbidi e delicati prendono ispirazione dalle fibre di seta che compongono le maschere per il viso prodotte da Clef.

Entrando nello spazio i visitatori sono avvolti da ritmiche superfici bianche che confondono i confini delle pareti e del soffitto.

Le linee eleganti e precise enfatizzano il linguaggio di design del prodotto Clef, mentre l’utilizzo di una palette di colori tenui, per tende e pavimenti in terrazzo, mette in risalto l’ampia gamma di prodotti in vendita. L’interazione tra il design minimale e la fluidità del tessuto trasforma lo spazio in un ambiente inaspettato, creando un’espressione olistica ed eterea per Clef

Client: Clef Skincare

Location: Kuala Lumpur, Malaysia

Area: 60 sqm

Design: Spacemen Studio

Lead Architect: Edward Tan

Team: Edward Chan, Raymond Tang, Phyllis Zhang Photos courtesy: David Yeow Photography

