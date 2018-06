BOTTEGA VENETA inaugura una boutique nel centro di Madrid.

Bottega Veneta apre una nuova boutique in Calle de Serrano 70 a Madrid, una delle zone più prestigiose e celebri della Spagna per lo shopping di lusso.

Il nuovo negozio vanta una superficie di 559 metri quadrati distribuiti su due piani e propone un vasto assortimento di prodotti Bottega Veneta per uomo e donna, incluse le collezioni di ready-to-wear, borse, piccola pelletteria, scarpe e accessori.



L’interno del negozio, progettato dal Direttore Creativo Tomas Maier, è incentrato sull’ idea di luce e spazio per creare un senso di intimità e di raffinatezza — e un’esperienza di shopping estremamente lussuosa.

Ogni elemento dell’interno— dai tavoli in rovere alle vetrine fatte a mano e le maniglie delle porte rivestite in pelle — è fatto su misura. Tra le caratteristiche di design distintive vi sono le pareti ricoperte di ultra-suede o Marmorino light beige realizzato a mano e i tappeti in pura lana neozelandese tinti su richiesta. Il rovere americano e il vetro color bronzo conferiscono una grande luminosità allo spazio, mentre le finiture in metallo nero opaco riflettono la luce in modo discreto.



I tessuti includono raso di satin, suede e mohair per le sedute, tutte in luminose tonalità di grigio e marrone chiaro come Flagstone, Roccia, Argile e Dakar. Il Gris du Marais, una nuova pietra naturale, è stato usato per i cubi espositivi delle vetrine.

La boutique rivela elegantemente le qualità che definiscono Bottega Veneta, tra cui il design senza tempo ma innovativo, i materiali della massima qualità e un senso di mistero e surrealismo.