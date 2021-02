Navori Labs lancia il software di analisi del marketing AI per esercizi fisici e al dettaglio

Con quasi 25 anni di innovazione nella segnaletica digitale Navori si espande nel mondo dell’analisi basata sull’IA con Aquaji per aiutare rivenditori, reti digitali out-of-home (DOOH) e altre aziende fisiche a valutare la performance, rafforzare l’operatività e migliorare l’esperienza del cliente.

Navori Labs, la pioniera dei software di segnaletica digitale, oggi lancia Aquaji, un software di analisi di marketing basata sull’IA che migliorerà l’esperienza del cliente in ambienti fisici, inclusi negozi tradizionali, ristoranti, centri commerciali e pubblicità digitale out-of-home (DOOH).

Aquaji conta i visitatori unici e raccoglie dati demografici, durata della permanenza, tempi di attesa e capacità di attenzione KPI su finestre temporali segmentate che variano da ore a mesi. Aquaji aiuta le imprese a comprendere abitudini e profili, creare nuove opportunità per crescita e redditività tramite la fedeltà del visitatore e supporta un ecosistema di business intelligence.

Il lancio di Aquaji segue quello di tre anni fa di Navori Labs, ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale applicata. La soluzione locale fa leva sul software della visione artificiale per analizzare e valutare la metrica del visitatore, schemi comportamentali e attività di marketing in modo da aiutare le società a gestire meglio i loro spazi fisici. Il software differisce dai prodotti esistenti in quanto combina gli ultimi modelli matematici di visione artificiale, migliorando lo scarto di accuratezza per la rilevazione dal 60 per cento standard al 95 per cento.

Aquaji identifica e riconosce ciascun visitatore e protegge l’anonimato del visitatore usando rilevamento facciale e del corpo e codificando al posto del riconoscimento facciale. Un’unica chiave per ciascun individuo, creata tramite dati aggregati (attributi), assicura che Aquaji distingua tra staff e clienti, senza duplicati o falsi positivi. Questo fornisce ad aziende e store manager dati affidabili e comparabili per valutare le prestazioni in spazi fisici. Ad esempio, catene di distribuzione possono applicare dati completi di Aquaji per pianificare decisioni di product placement, valutare l’efficacia della campagna pubblicitaria e distribuire risorse umane. Quest’ultima funzionalità è particolarmente utile per regolare le ricollocazioni del personale in base all’affluenza dei visitatori, tempi di permanenza e tempi di attesa del cliente all’ingresso, code in uscita, e nelle altre location.

Le società che monetizzano le loro reti con Aquaji, insieme ai loro pubblicitari, beneficiano inoltre di dati demografici completi anonimi relativi al pubblico, attributi del visitatore e metriche relative all’impressione che li aiutano a calcolare in modo preciso i rapporti di efficienza. L’API originale di Aquaji invierà inoltre le informazioni relative all’audience a piattaforme programmatiche che aiutano i pubblicitari a rivalutare i contenuti ad e le decisioni di collocamento, e dati di accesso per alimentare le loro piattaforme interne di intelligence aziendale e sistemi di scienza dei dati per un’analisi più approfondita.

Le aziende che usano Aquaji per le analisi di marketing hanno il beneficio aggiunto di un’integrazione fluida con il software di segnaletica digitale Navori QL, una collaudata soluzione aziendale che alimenta alcune delle maggiori reti DOOH mondiali. Quando abbinati, le aziende possono raggiungere in modo più efficace il contenuto adatto per il pubblico usando l’automazione di segnaletica digitale adattata al contesto di QL, e regolarla in base a scenari programmati e feed ripresi dal vivo.

“Navori Labs ha sviluppato molte applicazioni innovative inedite grazie al nostro investimento nella tecnologia di visione artificiale, e Aquaji è una svolta in quanto soluzione chiavi in mano basata sull’IA per la crescita fisica dell’azienda”, ha dichiarato Jerome Moeri, AD di Navori Labs. “Il software di segnaletica digitale e le analisi di marketing sono stati a lungo parti separati dell’esperienza del cliente, con il primo focalizzato sulla consegna di messaggi e contenuti, e il secondo responsabile della valutazione e della qualificazione del pubblico. Adesso noi offriamo una interoperabilità attraverso la comunicazione visiva e l’intelligenza aziendale tramite un approccio di marketing omnicanale completo. Stiamo potenziando le società fisiche con una soluzione più interattiva e completamente integrata per migliorare la loro strategia di esperienza del cliente e la prestazione complessiva aziendale”.

Aquaji offre una configurazione rapida e semplice con camere di sicurezza nuove o esistenti, ed è immediatamente disponibile per l’impiego cloud. A breve seguirà una versione on-premise, che fornirà agli utenti due soluzioni di analisi di marketing accessibili e ad alte prestazioni per alimentare dai sistemi a sito unico fino alle reti DOOH più ampie al mondo.

Navori Labs è una società svizzera pioniera del software globale che produce tecnologia per la comunicazione digitale e analisi di marketing basata sull'IA.

