NEC presenta la nuova suite di soluzioni signage professionali.

L’ultima generazione di display digitali della serie E comprende modelli da 32” a 65” per rispondere a qualsiasi applicazione indoor.

NEC Display Solutions Europe annuncia la sua nuova generazione di display professionali serie E. Giunta alla sesta generazione, la serie E di display Energy Star* veicola informazioni in formato digitale e comprende schermi di dimensioni da 32, 43 e 55 pollici che utilizzano i nuovi pannelli S-IPS, mentre i formati da 50 a 65 pollici adottano pannelli S-PVA. I display della nuova serie E prevedono un design con cornice sottile, OSD ancora più immediato ed un media player USB integrato per rapido utilizzo e operazioni plug-and-play standalone.

Grazie ad un design moderno, luminosità HD ed una molteplicità di ingressi, i display plug-and-play serie E consentono numerose applicazioni in settori verticali come retail, ristorazione, produzione industriale: sono molte le strutture che hanno la necessità di veicolare informazioni in maniera semplice in sale d’aspetto, sale riunioni, sale conferenze, negozi, hall e club sportivi attraverso piccole installazioni per informazioni stand-alone o soluzioni built-in.



Per la massima efficienza, i contenuti possono essere riprodotti direttamente da chiavetta USB. Una volta installati i display possono essere programmati, con la funzione integrata di programmazione a tempo (il monitor si accende e manda in riproduzione i contenuti automaticamente all’ora prestabilita).

“Nell’era della digitalizzazione, i poster ed i cartelloni digitali sono il mezzo più comune per veicolare le informazioni” spiega spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division. “I nostri display serie E offrono versatilità, un buon rapporto costo-benefici ed un’ampia gamma di connettività: in sintesi un investimento sostenibile”.

La serie E supporta il blocco ad infrarossi per assicurare la sicurezza dei contenuti e la continuità del display. Questa caratteristica consente anche di disattivare il sensore del telecomando ad infrarossi, impedendo al personale non autorizzato di accedere al display e di interromperne il funzionamento. Viceversa, gli schermi possono essere controllati centralmente mediante comandi RS232, tramite una connessione via cavo. Infine, la certificazione Energy Star 7.0* riduce i costi di gestione e le emissioni di carbonio garantendo un TCO contenuto.

*Eccetto E326

