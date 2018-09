NEC Display Solutions lancia la nuova serie V MultiSync® per una straordinaria visione large-format.

La nuova famiglia di display rappresenta la perfezione nel visual di grande formato e si rivolge ad una vasta gamma di applicazioni e settori industriali.

NEC Display Solutions Europe ®, una famiglia di display con ampie superfici di visualizzazione, progettati per offrire una resa di immagini quanto mai naturale e fedele.

Questi nuovi, straordinari display “pixel-free” sono progettati per il digital signage in ambienti come retail, entertainment, musei, meeting room, sale conferenza oltre che per settori industriali come quello manifatturiero, la progettazione, il tempo libero, l’hospitality e molti altri.



La serie V è disponibile in tre grandissimi formati: 75, 86 e 98 pollici. Tutti i nuovi display offrono livelli di visione eccezionali nel digital signage e nelle presentazioni, unendo la qualità dell’UHD ad un’operatività priva di problemi. Il tutto con costi di gestione contenutissimi.

La serie V offre tutti i vantaggi offerti dalle dimensioni digitali a grandezza naturale applicabili al settore advertising, così come a quello delle presentazioni o della segnaletica digitale, beneficiando di una esperienza visual assolutamente fedele ed immersiva da ogni angolo di visione. Il software NEC Spectraview Engine fornisce pieno controllo dei livelli di luminosità, colore, gamma ed uniformità permettendo una perfetta corrispondenza tra i colori per ogni tipo di finalità ed esigenza, come per esempio l’ottemperenza alle linee guida CI.

La facile leggibilità in tutte le condizioni di luce ambientale è garantita da una luminosità pari a 500 cd/m2 abbinata ad una superficie a basso riflesso con tecnologia anti-glare. Inoltre, il design sottile e pulito si traduce in un inserimento discreto del monitor in qualsiasi tipo di ambiente ed applicazione.

“Praticamente tutte le realtà industriali sono alla ricerca di tecnologie display che uniscano qualità delle immagini straordinarie, facilità di utilizzo e ridotti costi di gestione” spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division. “Abbiamo progettato la nuova serie V pensando ad una soluzione potente e future-proof per rispondere proprio a queste esigenze”.

La nuova famiglia di prodotti incoropora la Open Modular intelligence (OMi) NEC, la piattaforma che consente la connessione intelligente e diretta tra sorgente e display, per offrire un digital signage potente, personalizzato e future-proof.

“OMi è il modo più smart per inviare contenuti personalizzati al display e consentire l’upgrade dell’apparecchio in qualsiasi momento attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS, moduli Raspberry Pi o interfacce di digital signage.” continua Sgarabottolo. “Combinando la straordinaria qualità dell’immagine all’elevata facilità di gestione, pensiamo di aver creato un display senza pari per un’enorme gamma di settori industriali ed applicazioni”.

Tutti i modelli della nuova serie V sono controllabili centralmente utilizzando il software gratuito NaViSet Administrator 2, minimizzando i tempi morti per la manutenzione e riducendo i costi di operatività e gestione.

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di display di grande formato serie V MultiSync® è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di NEC Display Solutions.