NEC annuncia il nuovo modello top di gamma da 75” per applicazioni critiche e di utilizzo 24/7

MultiSync® P754Q è l’ultimo arrivato nel portfolio della serie P: offre un formato digitale perfetto per i settori DooH, control room, transportion, retail e molti altri.

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio del modello di punta da 75 pollici all’interno della sua prestigiosa serie UHD MultiSync® P, progettata per un’ampia gamma di applicazioni critiche.

Il display MultiSync® P754Q è modulare e scalabile ed offre una visualizzazione di grande impatto, perfetta per veicolare informazioni e messaggi in maniera semplice ed efficace. Il nuovo modello, grazie ad una luminosità pari a 650 cd/m2 ed ad una superficie anti-riflesso, garantisce una perfetta leggibilità in presenza di forte luce ambientale, al pari di tutti gli altri modelli della serie P, ma su una scala molto più ampia.

Lo schermo da 75” offre una straordinaria visione UHD “pixel-free” ed è perfetto per un’ampia gamma di ambienti ed applicazioni: digital signage, retail, advertising in luoghi pubblici (DooH – Digital out of Home), contenuti informativi per i passeggeri in transito in aeroporti e stazioni. Inoltre, l’elevato livello di performance nella resa accurata dei colori lo rende ideale per applicazioni multimediali post-produzione, mentre la sua ampia superficie di visualizzazione, l’affidabilità operativa 24/7 e l’assenza di manutenzione, ne fanno un’opzione perfetta per l’ambito control-room.

Come tutti gli altri modelli della serie P, il nuovo P754Q offre elevati livelli di performance nella resa delle immagini, grazie alle regolazioni avanzate di tutti i principali parametri visivi – inclusi luminosità, colore, gamma ed uniformità – operate attraverso il software Spectraview Engine per garantire immagini precise, fedeli ed avvincenti.

Il monitor P754Q incorpora anche la Open Modular intelligence (OMi) NEC, la piattaforma che consente la connessione intelligente e diretta tra sorgente e display. Questo per offrire un digital signage su misura e future-proof. OMi consente di fornire contenuti personalizzati al display e l’upgrade dell’apparecchio in qualsiasi momento attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS, moduli Raspberry Pi , o interfacce di segnale per il content feed e l’elaborazione.

“Dimensioni e qualità delle immagini sono i due fattori chiave del signage DooH; molti operatori sono però alla ricerca di altre qualità come forte impatto visivo, affidabilità e facilità di utilizzo” spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

“Gli hub del settore transportion, come aeroporti e stazioni ferroviarie, sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed i display sono spesso installati in luoghi di difficile accesso. I costi legati alla manutenzione, o alla sosituzione degli apparecchi, sono, pertanto, molto elevati. Non si tratta solo del disagio apportato ai passeggeri, ma anche gli aeroporti vengono penalizzati sul fronte della loro brand reputation e dei guadagni derivanti dalle campagne pubblicitarie. Nel modello P754Q abbiamo unito tutta la nostra conoscenza ed esperienza per produrre un display estremamente affidabile, dal costo competitivo e semplice da controllare. Grazie alla tecnologia NEC per la gestione remota, gli utenti possono risparmiare tempo e denaro grazie al controllo centralizzato degli apparecchi tramite il tool NaViSet Administrator 2 software, mentre il nostro concetto di Open Modular Intelligence (OMi) assicura una vasta gamma di possibilità per la riproduzione dei media, perfettamente integrate all’interno dei display, tale da consentire un upgrade immediato della performance e garantire l’investimento nel futuro. La somma di tutte queste caratteristiche, mi sembra delineare un futuro molto “luminoso” per operatori e pubblico” conclude Sgarabottolo.

Per maggiori informazioni sul nuovo modello della gamma di display di grande formato serie S MultiSync® è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di NEC Display Solutions.