Gioielleria DARRY RING Pechino.

Per la realizzazione della gioielleria Darry Ring, lo Studio di interior design ST Design si riaggancia alla bellezza ed alla “serendipity” (termine con il quale si indica la fortuna di fare scoperte per puro caso ed anche, il trovare una cosa non cercata ed imprevista).

La gioielleria, specializzata nella vendita di anelli di fidanzamento, è ubicata a Pechino, nel quartiere commerciale Wangfujing Street, copre una superficie di 250 mq ed è caratterizzata dal design a motivi circolari, a ricollegarsi con lo slogan del brand: “The One & Only”.

Infatti, gli oltre 280 punti vendita situati a Parigi, Hong Kong, Shanghai, Pechino ed altre città della Cina, sono contraddistinti proprio da questo logo nella comunicazione interna, in una sorta di similitudine con la forma ed il significato intrinseco degli anelli (simbolo di pegno d’amore ed unicità della relazione).

Come affermato dal direttore creativo, Stefano Tordiglione: “L’interior design di questa gioielleria, dal sapore idilliaco, si ricollega a grafiche tondeggianti, che qui determinano un’unione tra due persone, un patto d’amore che si stringe a cerchio; mentre la giunzione delle due vocali iniziali dello slogan (The One & Only), rafforza maggiormente il sentimento, perché riproduce un otto rovesciato, il simbolo dell’infinito”. Il sistema di illuminazione consta di grandi corpi a corona circolare che, dal soffitto proiettano tenui ombre sul pavimento in pietra bianca ed inserti di parquet a sfera.



Anche l’arredamento riprende i motivi della circonferenza: vetrinette espositive semicircolari con morbidi poufs rotondi, teche ellittiche ricavate nelle pareti riservate a collezioni esclusive; i salottini destinati alle contrattazioni private poggiano su raffinati tappeti tondi dalle tinte pastello, mentre, addossati alle pareti, si succedono separè in vetro translucido e pannelli in metallo decorati con poster di coppie di innamorati.

Le lettere DR iniziali del brand, sono state ulteriore fonte di ispirazione per la realizzazione di altri arredi di design: la grande facciata di ingresso è una successione del monogramma, banchi vendita e sedute con srutture in metallo sono sagomate a D, proprio per dare maggiore enfasi all’immagine del brand.

La palette di colori utilizzata è chiara ed elegante, prevalentemente incentrata sui toni del bianco perla, che si adatta perfettamente ad eventi importanti, come il matrimonio; a testimonianza delle coppie che sono state clienti della gioielleria, è stata approntata anche un’apposita parete recante le immagini più significative del loro sposalizio. “Abbiamo cercato di realizzare un negozio che fosse una passerella dedicata al romanticismo, che potesse trasmettere gioia, per vivere, celebrare e trasmettere un vero sentimento come l’amore”, dichiara Stefano Tordiglione.

Project Darry Ring Jewellery Flagship

Interior Design Studio Stefano Tordiglione Design Ltd

Client Darry Ring

Chief Designer Stefano Tordiglione

Location Wangfujing, Beijing, China

Area 250 sqm

Photos courtesy Nicola Longobardi

