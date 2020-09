CLAN UPSTAIRS: nuovo spazio e una private label.

A pochi metri dallo storico concept store milanese CLAN UPSTAIRS di via Pontaccio 15, Fabio Bisogno, fondatore nonché anima del multi-brand, ritorna alle proprie origini presentando il nuovo spazio CLAN UPSTAIRS BASE.

Una location di 150 mq con tre vetrine e all’interno arcate storiche, che si contraddistingue per la sua filosofia low impact, i materiali raw e il design upcycled; uno scenario coerente per ospitare la private label CLAN UPSTAIRS.

“In questo periodo di grandi cambiamenti, penso sia importante avere la capacità di rimodellare il proprio business. Questo momento storico rappresenta un’occasione per realizzare nuove idee e progetti. Così, dopo una lunga esperienza di importanti collaborazioni all’interno di CLAN UPSTAIRS, ho deciso di dedicare uno spazio indipendente al mio progetto personale, scegliendo come location il mio luogo d’origine, con lo scopo di creare uno spazio alternativo dedicato all’esperienza con il cliente. Un investimento importante dedicato alla nostra etichetta – sostiene Fabio Bisogno – Un laboratorio creativo che presenta capi speciali realizzati insieme ai migliori produttori e artigiani della manifattura italiana”.

La collezione CLAN UPSTAIRS nasce da una sinergia tra know-how ed esperienza, retail e aziende. “Una proposta di capi iconici, pensata da chi conosce sapientemente ciò che il cliente desidera, pezzi che non devono mancare all’interno del guardaroba maschile e femminile – così racconta Fabio Bisogno – Maglioni di cashmere, anche con filati riciclati, T-shirt con stampe vintage, giacche in cotone sfoderate, polo, o ancora pantaloni cargo con cotone giapponese. Vorrei condividere la mia visione creativa e portare il concept CLAN UPSTAIRS oltre l’abbigliamento”.

Il nuovo spazio CLAN BASE dà seguito a progetti e collaborazioni già introdotti all’interno dello store principale. Un luogo d’incontro versatile e trasversale, aperto al networking e alle connessioni con altre aziende anche non presenti nella selezione retail, per far vivere in prima persona, a clienti ed ospiti, esperienze sempre uniche.

Una location studiata per suscitare interesse e unire diversi mondi che in questo momento possono dialogare, come la recente shopping experience e co-lab con il giovane brand Subdued, il lancio di una nuova disciplina aerobica AEROWEAR, o ancora la cena dedicata al brand ready-to-wear Weili Zheng.



www.clanupstairs.com