A Palazzo Cusani la Quinta edizione organizzata dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei.

Sabato 19 Settembre 2020 , alle ore 10,30, nella splendida cornice di Palazzo Cusani, con il Patrocinio del Comune di Milano e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo , si è svolta la quinta edizione di “Milano Window Display nel Mondo”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, è stato un momento di confronto e di scambio per tutti gli operatori del settore, attraverso la condivisione delle proprie esperienze professionali con l’esposizione di manichini e decorazioni di Candy’s international di Ferrara .

Un tavolo relatori tutto istituzionale con oltre il Pres. Cav. Pasquarella , vi erano la V. Pres. M° Cavallaro , Segretario Arc. Picchi ,il Comune Milano , Confassociazioni Il Dott. Angelo Deiana ,Il Responsabile Commissione Artistica Il M° Angelo Curci .Dopo I saluti del Segretario Picchi ,ha preso la parola il Cons.e Responsabile Eventi il M° Cavicchioni subito dopo ha introdotto l’inno di Mameli ricordando che siamo in un palazzo istituzionale della Nato e sede dell’esercito italiano Regione Lombardia.

Premiazione Scuole

E’ stata l’occasione per premiare le scuole che si sono distinte Comeri e Mosca Torino, Baido Pordenone, Missora Milano, Accademia Altieri Roma , Pasquarella Petacciato (CB ), sul tutto il territorio nazionale, per professionalità e creatività dei propri lavori.

A seguire la premiazione per il concorso Vetrine , premiando le vetrine più belle che sono state 16. I premiati dal nord centro sud Italia dopo una attenta selezione della giuria con a capo i Responsabili Commissione Artistica M° Curci e Missora .

Concorso Vetrine

Inoltre nominati due nuovi “Maestro”, Antonio Cordua Napoli , Willy Ghia Torino per il events wedding planner che si sono distinti per il loro lavoro e che inizieranno, da qui in poi, il loro percorso quali docenti all’interno delle scuole di formazione dell’Associazione.



Un premio alla Memoria consegnato alla famiglia Calcinardi in ricordo di Maykoll Calcinardi alla scomparsa del suo primo anno fu un Vetrinista .

a sx i nuovi Maestri – a dx memorial Calcinardi

A concludere l’evento, la premiazione riservato alle aziende Candy’s international e a LFP retail, Benemerenze a le istituzioni il Comune di Milano che patrocinia l’evento da ben cinque edizioni a Confassociazioni Dott. Angelo Deiana, Enaip Lombardia Dott. Enrico Millefanti, infine al v.Resp.Commissione Artistica M° Angelo Curci .

Inoltre Premiati anche professionisti del mondo del giornalismo televisione della moda stilismo cultura contraddistinti nel loro lavoro per esclusività e creatività nello specifico , precisamente per lo storyteillor Dott. Piero Muscari, per Arte e Stile Chef KNAM , l’arte sul set alla fiction Il Paradiso delle Signore Dott. Daniele Carnacina, Fotografa di Moda Dott.ssa Giacani , Pinella Passaro stilista, infine la vetrina internazionale a Tod’s Group ritirato dal Dott. Andrea Ignazi Visual Designer

Si conclude la giornata con un buffett offerto dall’associazione a tutti I nostri graditi ospiti che si sono intrattenuti condividendo le loro competenze professionali

Foto e testo a cura dell’Associazione Vetrinisti e Visual Europei