Ecopil inaugura la Eco Room: spazio alla comunicazione del futuro!

Pil rinnova il suo impegno nei confronti delle tematiche sociali e ambientali inaugurando la Eco Room, concepita da DesignByGemini, un nuovo spazio all’interno dello showroom milanese creato per raccontare e implementare i progetti sostenibili dei brand Pil.

“Save the planet”, “Meat is murder”, “Fight plastic” e “Zero waste” sono alcuni degli slogan che adornano gli elmetti nella Eco Room, nonché alcuni degli impegni a cui Pil ha deciso di aderire per un futuro migliore, stringendo un’importante collaborazione anche con WWF Italia e Togetherband, organizzazione internazionale la cui mission è diffondere i 17 obiettivi dell’Onu attraverso la creatività e la cultura.

Di importante menzione è inoltre l’utilizzo di materiali sostenibili per la realizzazione della Eco Room: le stampe e le pellicole sono realizzate con inchiostro Latex a base d’acqua con certificazione Eco Green, riducendo al minimo l’impatto ambientale della stampa.

Le sedute sono poltrone Peacock nere in rattan, materiale naturale, in linea con il mood eco e mimetico, affiancate da piante monstera in grado di assorbire fino all’80% delle sostanze inquinanti presenti nell’aria.

Il tappeto patchwork, infine, è fatto a mano e realizzato con il recupero di vecchi tappeti persiani mentre l’insegna “eco WARRIOR” presente sulla parete centrale è realizzata in cartone e legno vegetale retroilluminato LED, per esprimere al meglio il concetto eco “guerriero” con un’estetica dal forte impatto ma allo stesso tempo sostenibile.

La Eco Room, realizzata dalle gemelle Elena e Giulia Sella, si affianca alla Pil Room, la stanza total red più instagrammata del 2019, anch’essa realizzato da DesignByGemini. Il nuovo corner è la concretizzazione della eco-mission che accompagna Pil fin dall’inizio, un luogo in cui far gravitare i brand e i personaggi vicini alle tematiche sostenibili, al fine di aprire tavoli di confronto e di cooperazione tra vari addetti ai lavori, uniti dagli stessi obiettivi.

Ecopil, nato nel 2008, è il segmento sostenibile dell’agenzia che porta avanti una mission ben precisa: offrire strategie e soluzioni ai clienti che desiderano inserire tematiche sociali, etiche ed ecologiche nella loro comunicazione.

Nel concreto Pil offrirà il proprio supporto in termini di marketing e comunicazione ad aziende vicine, o che vogliono avvicinarsi, a temi di sostenibilità e rispetto ambientali ed etici, sviluppando strategie o sinergie utili non solo alla reputazione, ma al mondo intero. Tutto questo sarà possibile con l’ausilio di un team dedicato che si occupa di servizi già attivi internamente come strategie online/offline, analisi di mercato, branding, influencer marketing, servizi pr, web marketing e social media marketing.

L’appoggio a tematiche sociali da parte delle aziende non è soltanto una moda o un modo accattivante di conquistare i consumatori, ma un vero impegno a cui sempre più imprenditori e brand aderiscono cercando di avvicinarsi a pubblici sempre più attenti.

Un team dedicato e sensibile alle tematiche di sostenibilità, etica ed ecologia, ha già seguito con successo progetti di comunicazione per clienti come 24bottles, Farchioni Oli, Casio Pro Trek, Pil Love, Garofoli, Espadrilles, Guess, Steca Energia, Frau e Le Petit Coco.

Pil Milano via Carlo Botta 8