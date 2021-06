Al via la quarta edizione di EXPO FRANCHISING NAPOLI

L’evento si svolgerà in sinergia con BMT – Borsa Mediterranea del Turismo – e sarà la prima fiera internazionale in presenza del 2021.

Il 18-19-20 Giugno torna alla Mostra D’Oltremare la più grande vetrina del Centro Sud dedicata a franchising, startup e business.

Alla luce della pubblicazione dell’ultimo decreto che ha autorizzato l’apertura delle fiere dal 15 giugno 2021, è stata confermata la quarta edizione di Expo Franchising Napoli, in concomitanza con la ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà dal 18 al 20 giugno 2021 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in Viale John Fitzgerald Kennedy n° 54.

Il salone rappresenta un’opportunità unica per il territorio e si svolgerà in totale sicurezza: per ottimizzare la fruibilità della manifestazione, verranno utilizzati sia i padiglioni interni che le aree esterne del polo fieristico dando vita ad Expo Franchising e BMT Open Air.

L’evento, organizzato da Progecta Srl in collaborazione con Nemo Group, è rivolto sia ai brand già consolidati che vogliono ampliare la loro rete commerciale, che a coloro che vogliono entrare a far parte di una rete franchising come franchisee – e più in generale – a tutti coloro che vogliono imboccare la strada dell’imprenditoria prendendo spunto da realtà già avviati del settore.

La sinergia tra i due eventi è strategica e voluta per garantire un afflusso di visitatori in target con i franchisor che saranno presenti come espositori. Tra coloro che visiteranno i padiglioni infatti ci saranno almeno 20.000 Partite Iva alla ricerca di nuove opportunità per diversificare la propria attività rispetto al business del turismo, che più di altri sta vivendo una rivoluzione importante dovuta ai provvedimenti per debellare la pandemia. Questo è uno dei principali motivi per cui essere presenti all’evento è un must: le possibilità di matching tra domanda di nuovi business format e offerta saranno altissime.



“Ma c’è un’altra e profonda ragione per cui noi organizzatori vi aspettiamo e confidiamo nella vostra partecipazione – afferma il Presidente di Progecta Srl Angioletto De Negri, leader nell’ organizzazione di eventi fieristici – abbiamo fortemente voluto dare un segnale di ripresa, abbiamo voluto fare la nostra parte, per dire che ci siamo. Per dare una possibilità di incontro nella massima sicurezza e rispetto delle regole. Per dare voce a quanti ci chiedevano di passare dalle parole ai fatti, dal desiderio di tornare a fare networking in presenza al farlo davvero. Siamo certi che sia un desiderio condiviso”.

La partecipazione all’evento darà sicuramente un segnale forte a operatori, pubblico, settori economici anche non strettamente legati al Franchising, istituzioni territoriali e nazionali.

Con la collaborazione di BMT si concretizzerà l’idea di creare, la prima manifestazione fieristica en plein air, scegliendo la strada della “presenza” piuttosto che eventuali soluzioni virtuali rendendo l’evento possibile ed efficace.

E anche per questo che tra le proposte di partecipazione è prevista un’opzione che permette ai franchisor di incontrare non solo i potenziali affiliati, ma anche i franchisee già presenti e attivi sul territorio.



Attualmente sono sempre più numerosi oggi i brand che scelgono di avviare una rete franchising per far crescere il proprio business. Expo Franchising Napoli è l’unico salone professionale del Centro Sud dedicato al franchising, alle start up e al business che crea un filo diretto tra domanda e offerta rivolgendosi sia ai brand consolidati che vogliono ampliare la loro rete commerciale, che a coloro che vogliono diventare imprenditori ispirandosi a chi già ha avviato il proprio business.

Tra i vari ospiti di rilievo della BMT – il cui Target di questa edizione è l’Italia – il Ministro On. Massimo Garavaglia, che illustrerà le indicazioni sulle modalità più consone, in questo difficilissimo 2021, per contribuire alla promozione del nostro splendido Paese, anche attraverso la Manifestazione. Quest’anno hanno aderito quasi tutte le Regioni Italiane e diverse altre importanti realtà territoriali, nazionali ed internazionali e sono inoltre oltre 200 le aziende private confermate.

Nel corso delle edizioni precedenti Expo Franchising Napoli si è confermato, anno dopo anno sempre più, un evento di grande successo.

L’ultima edizione ha visto infatti la presenza di oltre 6.700 presenze tra espositori, stakeholders e visitatori e l’intervento di numerosi brand nazionali ed internazionali.

Consolidata è inoltre la partnership tra Expo Franchising Napoli e il network Start Franchising rivolto al settorecon il quale – ogni anno – vengono raggiunti circa 500.000 utenti. 350 Buyers, 486 Espositori, 21.400 Visitatori, 4 Workshop sono soltanto alcuni dei numeri dell’evento di quest’anno.



“Maratona startup”: un evento nell’evento.

Una maratona dedicata ai giovani che sono pochi ma sono il 100 per cento del nostro futuro: aiutare le startup significa aiutare noi stessi. E’ lo spirito di “Maratona startup”, che avrà luogo sabato 19 giugno nei padiglioni della Fiera d’Oltremare di Napoli, durante la quarta di Expo Franchising Napoli e la 24esima edizione di BMT.

L’evento, che si aprirà alle 10 e si concluderà alle 18, è il primo format ibrido online e offline, partito dal gruppo Clubhouse Startup Cafè e “Vogliamoci bene” sul canale Telegram, aperti da Giuseppe Marconi, già ideatore del progetto muliniepastifici1875.it.

I pitch potranno avvenire sia in presenza sia dai canali online così come l’interazione con i potenziali investitori, grazie a una specifica tecnologia hardware.



Un momento di formazione e comunicazione con l’obiettivo di favorire la connessione tra investitori e startupper, imprenditori e potenziali soci. La mattina verrà dedicata a interviste a una quarantina di imprenditori con nuove idee e a startup a livello iniziale di sviluppo (anche del comparto turismo e franchising). Il pomeriggio vedrà succedersi gli elevator pitch di startup più mature, il cui core business punta all’economia reale, con momenti di formazione.

Tra questi, “Come si fa un elevator pitch” e “Come si crea una società”, a cura di Cristina Crupi, autrice del primo “Codice delle Startup” e fondatrice dello Studio Legale Crupi & Associati. Tra le startup partecipanti verrà selezionata la più idonea per un periodo di incubazione professionale da parte di Ventive Deal, del valore di 10.000 euro.

La giuria è composta da: Gionatha Bassani Founder di SoQua; Giuseppe Marconi, Ideatore del progetto muliniepastifici1875.it; Carolina Grassi, PR Manager Ventive; Paolo Anselmo, Presidente IBAN.