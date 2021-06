VTHECA, integrazione tra progetto e arredo

VIVA, sempre attenta alle esigenze e tendenze del mercato, con un alto livello di personalizzazione e di servizio per il cliente e desiderosa di proporre soluzioni innovative rivolte al mondo dell’architettura e della progettazione per sfruttare al meglio gli spazi abitativi, ha creato VTHECA.

Un sistema di aperture raso muro per pareti in cartongesso installato su un telaio in alluminio a scomparsa, che garantisce una perfetta integrazione tra pareti e anta.

VTHECA viene fornita completa di contenitore e realizzata con misure al centimetro, caratteristiche che garantiscono facilità di installazione e ampia adattabilità.

Grande attenzione al dettaglio, che assicura il perfetto connubio tra tecnica ed estetica – elemento peculiare dell’azienda – come le cerniere ‘invisibili’ e l’apertura push-pull.

Le ante di VTHECA, con apertura a battente – destra o sinistra – e a ribalta – verso l’alto o il basso – e misure fino a 1800 mm in altezza e fino a 1200 mm in larghezza, sono disponibili in molte finiture di vetro, o con mano di fondo, in modo da avere la possibilità di tinteggiarle come la parete, per ‘scomparire’.

Un progetto molto pulito adattabile a qualsiasi locale.