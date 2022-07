KUBORAUM: A MILANO IL PRIMO STORE ITALIANO.

In occasione del 10° anniversario di Kuboraum, l’azienda fa il suo debutto in Italia con il primo flagship store a Milano, dopo il primo negozio storico di Berlino.

Nel flagship store Kuboraum di via Bigli 24, i visitatori si trovano immersi in un oceano blu di specchi anticati realizzati in collaborazione con l’artista Emiliano Maggi.

I suoi soggetti ibridi in ceramica smaltata fluttuano e si immergono in primo piano su una parete patchwork di gessi, realizzata per rendere omaggio a Canova in occasione del 200° anniversario dalla sua morte.

Le stranianti figure in ceramica di Emiliano Maggi, realizzate appositamente per il punto vendita, riescono a unire scenari psichedelici con simboli mitologici, rituali e un’iconografia rurale fatta di fiabe e sogni con ambientazioni ipnotiche, tipiche del cinema italiano horror degli anni ‘70. L’occhio salta avanti e indietro tra la superficie e lo spazio, guidando i visitatori verso la seconda sala dove si trova l’Innerraum.

Un box di luce in stile sci-fi ospita una libreria interamente in vetro prodotta da Glass Italia e progettata in collaborazione con l’architetto Andrea Eusebi. Data la forte anima espositiva, lo spazio offre un’esperienza che va oltre il concetto di retail.