Golden Goose: due nuove aperture a St. Moritz e Cortina

Golden Goose apre due nuovi store in versione alta quota nelle esclusive destinazioni invernali di St. Moritz e Cortina.

Con una superficie di 60 mq, entrambi gli store traggono ispirazione dalle origini e dai valori del brand: da Marghera e Venezia, luoghi identitari di Golden, e da quell’inconfondibile connubio di estetica industriale ed elegante che contraddistingue il marchio.

Sia St. Moritz sia Cortina si contraddistinguono per l’uso del cemento per i pavimenti e le pareti, abbinato a materiali caldi come il legno anticato e arricchito da complementi d’arredo vintage come tappeti distressed e cornici in legno che svelano passo dopo passo la storia del brand, dalle origini sino a oggi.

Il valore dell’artigianalità, pilastro fondante del brand, diventa il vero protagonista di entrambi gli store grazie alla Co-Creation Experience. A St. Moritz, lo store ospita il Co-Creation table con uno spazio dedicato arredato come i tradizionali laboratori artigiani, mentre a Cortina è allestito un pop-up Co-Creation Kiosk dedicato – due luoghi in cui i clienti possono esprimere la propria creatività grazie agli artisti ed esperti artigiani del brand, gli Sneakers Maker, che li aiuteranno a tradurre la propria storia e i propri sogni in creazioni speciali e uniche, semplicemente 1OF1.

In entrambi gli store, l’artigianalità raggiunge la sua massima espressione con il Bespoke Trunk, dove con l’aiuto di abili artigiani è possibile creare e realizzare il proprio paio di sneaker partendo da zero.