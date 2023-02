Let’s Design – Progettare in Dekton® by Cosentino

Cosentino presenta i prototipi dei progetti vincitori della 1° edizione del contest.

Sono esposti presso il Cosentino City Milano di piazza Fontana 6 i quattro prototipi dei progetti vincitori della 1° edizione di Let’s Design – Progettare in Dekton®, il concorso di idee per interior designer e architetti d’interni operanti in Italia promosso dal Gruppo Cosentino, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici innovative per il mondo dell’architettura e del design.

Molti i progettisti che hanno aderito al bando per realizzare complementi d’arredo sperimentando la versatilità della superficie ultracompatta Dekton®, una sofisticata miscela di vetro, materiali porcellanati e quarzo, con proprietà tecniche eccezionali:elevata resistenza meccanica agli agenti chimici, ai raggi ultravioletti e alle temperature estreme che non ne modificano colore e forma; elevata idrorepellenza e manutenzione minima.

I progetti pervenuti da tutta Italia sono stati valutati e selezionati da un’autorevole giuria, sottoposti poi al giudizio dell’impreditore Joe Bastianich, testimonial del brand, e al voto popolare del pubblico del Fuorisalone 2022 reso possibile da una serie di QR code in realtà aumentata dislocati per la city sviluppati in collaborazione con Dos – Design Open Spaces.

Quattro i progetti vincitori, uno per ogni categoria prevista dal bando della prima edizione: Cucina, Bagno, Living e Outodoor.

Per la categoria Cucina | Progetto Vincitore: Convivio, design Giorgia Montanari

Cantinetta per vini freestanding in Dekton® Liquid Sky 22, progettata per rivoluzionare l’esperienza di degustazione enologica. Automatizzata da una app sviluppata ad hoc, permette di personalizzare ogni aspetto del tasting, dalla scelta di un vino, al controllo della temperatura di servizio, fino alla selezione dell’abbinamento con i cibi.

CONVIVIO

Per la categoria Bagno | Progetto Vincitore: Cover, design Angelo Ferrucci

Lavabo freestanding. Dekton®Kelyaè utilizzato per modellare la base portante e la vasca del lavabo concepiti come un unico volume aggettante dalle linee squadrate che può essere personalizzato con un anello scultoreo disponibile di diversi materiali da inserire a incasso e sostituibile a piacere.

COVER

Per la categoria Living | Progetto Vincitore: Luminosa, design Massimo Mussapi

Suggestivo sistema di illuminazione a luce indiretta che impiega una lastra di Dekton® Natura 22 come superficie riflettente. Un complemento d’arredo modulabile, con varianti dimensionali e compositive, funzionale a illuminare e dividere gli spazi.

LUMINOSA

Per la categoria Outdoor|Progetto Vincitore: Arch, design Silvana Barbato e Yulia Pyanzina

Lampada modulare in Dekton® Laurent e Natura 22, può essere integrata nella facciata di uno stabile in continuità con il rivestimento o utilizzata come applique. Il concept trae ispirazione dalla forma dell’arco dell’Antica Roma per dare ritmo e movimento alla parete dell’edificio. Di facile installazione, è in grado di aggiungere valore alla superficie su cui è applicata con effetti di luce ed elementi di design.

ARCH

Gruppo Cosentino

Il Gruppo Cosentino, azienda spagnola di proprietà familiare con sede centrale ad Almeria in Spagna e oltre 5000 dipendenti, è leader nel mercato globale delle superfici innovative e tecnologicamente avanzate per il mondo dell’architettura e del design. La strategia del Gruppo è basata sull’espansione internazionale, la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Distribuisce i propri marchi Silestone®, Dekton® e Sensa® by Cosentino® in 30 Paesi avvalendosi di una rete di 140 strutture commerciali e distributive, di cui 6 in Italia. Il Gruppo possiede 8 stabilimenti di produzione (7 ad Almeria e 1 in Brasile) e 1 piattaforma logistica intelligente in Spagna.

Photos courtesy David Zanardi