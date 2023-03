Due nuovi store per Bata

Bata ha aperto due nuovi punti vendita a Piediripa, in provincia di Macerata e nel cuore di Venezia, in Strada Nuova Rio Terà della Maddalena.

Punto vendita Bata a Piediripa

Lo store di Piediripa, al civico 31 di Via Giovan Battista Velluti, si sviluppa su una superficie di 254 metri quadrati su un livello e si presenta esteticamente in linea con il concept che segna tutte le vetrine del brand presenti in Italia, per ricreare un’atmosfera armoniosa e comunicare in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in ogni occasione.

Il punto vendita di Venezia copre una superficie di 80 metri quadrati, in uno spazio contemporaneo capace di mixare heritage e innovazione, con l’obiettivo di regalare al consumatore un’esperienza d’acquisto inclusiva e completamente rinnovata. Design moderno, versatile e spazi ben organizzati che valorizzano il prodotto e ricreano un’atmosfera armoniosa comunicando in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità Bata.

Negli store sarà disponibile la collezione Spring Summer 23 che combina coolness e lifestyle in chiave comoda e accessibile, per rispondere alle esigenze di tutti. L’offerta comprende le calzature donna, uomo, bambino e sport e si sviluppa su un livello, suddiviso in aree strutturate ad hoc per facilitare al consumatore la fruizione dei prodotti, molti dei quali in house brand di Bata: Power, il brand ideato per il movimento e per rimanere “attivi” caratterizzato da prodotti “athleisure” con ottime prestazioni dove comfort e stile diventano accessibili a tutti; Weinbrenner, il brand ispirato al mondo dell’outdoor ma adatto alla city life con un prodotto innovativo caratterizzato da un design più tech e Bata Red Label, novità 2022, con prodotti aggiornati sempre alle tendenze attuali.