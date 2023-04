“Voleur de Fleurs”: il nuovo progetto di Simone Guidarelli

“Voleur de Fleurs” è il nuovo progetto di Simone Guidarelli per l’edizione di aprile della Milano Design Week 2023

Un viaggio in un mondo idilliaco dove i pattern di Simone Guidarelli Home incontrano walldesign ed elementi d’arredo.

Nuovi scenari per l’esperienza immersiva di Simone Guidarelli, che torna nella sua Exotic Jungle a soffermarsi su inediti particolari.

Simone Guidarelli

“Voleur de Fleurs” è il progetto 2023 di Simone Guidarelli Home in collaborazione con Officinarkitettura, produttore e distributore in esclusiva delle wallpaper, e Matrix International per la parte di elementi d’arredo, che prende vita nel Macha Café in Via Savona 25 a Milano, tutte le sedi sono realizzate dallo studio d’architettura Platform.

La carta da parati narra una storia romantica, indefinita nel tempo ma non nello spazio, che si sviluppa nella giungla in mezzo alla natura verdeggiante. In questo mondo idilliaco, le scimmiette si arrampicano vivaci sulle piante per rubarne i fiori, e anche i frutti, impersonando i Voleur de Fleurs che danno il nome alla proposta 2023. Anemoni, simbolo di un sentimento intenso, ma delicato, accostati alle scimmie che rappresentano la generosità di donare a qualcuno che si ama: Simone Guidarelli espone così la sua visione 2023 del restyling di Macha Café.

Nella sala principale del locale si è preferito calcare l’accento sulla luminosità grazie all’avvolgente walldesign di Officinarkitettura Exotic Jungle white, con carta da parati Eco, in cellulosa e PVC free, dai colori super brillanti nonostante la resa opaca; l’installazione prevede poi nuovi complementi d’arredo che evidenziano la versatilità degli spazi e degli elementi in sé. Matrix International per l’occasione rinnova la presenza dei pouf Jardin Marrakech, declinati nei pattern Exotic Jungle pink e Damask pink, che favoriscono la convivialità attorno al grande tavolo in legno protagonista dell’ambiente.

Nel secondo spazio, più intimo e riservato, i colori si fanno più smorzati e l’Exotic Jungle si tinge di avio. Qui Simone Guidarelli sceglie di inserire i pouf in Damask pink e la nuova Love Bench, creata in collaborazione con Matrix International: si tratta di una panchetta imbottita con braccioli a rullo. La struttura è in tubolare metallico laccato e la seduta trapuntata a quadri come anche i braccioli, rivestiti in tessuto stampato con pattern Damask pink. Riprendendo un’epoca perfettamente in contrapposizione con l’abbondanza espressa dalle stampe di Simone Guidarelli Home, il Bauhaus, Exotic Jungle è il perfetto punto di rottura, l’elemento “disturbante”, che trasforma un arredo immediatamente riconoscibile nelle forme e nello stile in qualcosa di totalmente nuovo, accattivante ed estremamente poliedrico nell’utilizzo. La panca, elemento multifunzione per eccellenza, un po’ seduta e un po’ piano d’appoggio, può quindi essere utilizzata per accogliere e offrire uno spazio di condivisione adatto al contesto in cui si è qui introdotta.

Si rafforza il legame tra la proposta di Simone Guidarelli Home e l’atmosfera divertente e distesa di Macha Café, dove il design incontra lo stile di vita healthy per ricaricare al massimo le energie, in un contesto interamente Made in Italy nonostante le diverse contaminazioni di stili e origini.

Simone Guidarelli è un creativo visionario e dalle incredibili sfaccettature. Mondi diversi si fondono e confondono, in un susseguirsi di immagini, storie, vite. Ogni straordinaria capacità va coltivata: come in una pièce teatrale, la persona e il personaggio si evolvono e sul palcoscenico di Milano dove Simone assume il ruolo di fashion editor, direttore artistico, consulente d’immagine e stylist, firmando più di settanta copertine tra Vanity Fair e Glamour Italia. Riesce a leggere attraverso i corpi e interpreta i desideri di grandi nomi della fotografia con i quali collabora, tra i quali David Bailey, Patrick Demarchelier, Giovanni Gastel e Douglas Kirkland. Non ultimo, l’attività di Creative Director per progetti video di importanti brand internazionali e stylist di celebrities da Milano a Los Angeles. Vulcanico ed eclettico, ha lanciato il suo e-commerce con la sua collezione di abbigliamento, accessori e le sofisticate carte da parati e intrapreso diverse collaborazioni sia in ambito fashion che lifestyle, come quelle con Bentley, K-Way, Elisabetta Franchi, e nel beauty, con Campomarzio70. Un’artista dalla fervida immaginazione che crea con la sua esclusiva audacia la sua dimensione della realtà, osando e rompendo gli schemi con ironia e stile.

Officinarkitettura è stata fondata nel 2015 da due professionisti che condividono le stesse passioni per l’architettura, l’arte e il design: Andrea Bernagozzi e Giorgio Buratti. Il team ed i collaboratori di Officinarkitettura (artisti, stilisti, designer e architetti) si occupano di progettare soluzioni per le superfici. Le collezioni Officinarkitettura, su base Kerlite® decorata a mano e su carta da parati, vengono realizzate con una innovativa tecnologia digitale. Alla Kerlite si aggiungono altri rivestimenti murali, diversi tipi di carta da parati che sostengono però tutti la stessa scelta, quella di creare una gamma ridotta di supporti ma tutti di altissima qualità e tutti ecosostenibili. Tutti i materiali provengono dall’Italia e la maggior parte sono ecologici: resine e inchiostri a base acqua; i tagli e le finiture sono manuali, ognuno diverso, ognuno unico. L’azienda produce ventuno collezioni, avvalendosi sia di designer interni all’azienda, sia collaborando con artisti esterni che donano le proprie opere perché diventino a tutti gli effetti arredi, sguardi sul mondo.