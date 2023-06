“Oasi iTierra!” il nuovo concept di aree break

Nasce “Oasi iTierra!” un nuovo concept di aree break, voluto da Lavazza e disegnato da Progetto CMR, per rispondere alle esigenze dei consumatori durante la loro pausa caffè.

Da sempre pioniera nei canali in cui opera, Lavazza conferma di voler proporre soluzioni innovative anche per il mondo OCS e Vending, per migliorare e rendere valoriale il momento della pausa caffè, e lo fa affidandosi all’esperienza di Progetto CMR, società di progettazione leader nel design di ambienti di lavoro innovativi, accoglienti e inclusivi.

Oasi iTierra! è un progetto innovativo che nasce con l’obiettivo di trasformare il modo in cui viviamo il momento di break, portando il consumatore in uno spazio nuovo, ingaggiante, tecnologico e attento alla sostenibilità.

All’interno di queste aree si possono gustare le capsule per vending machine Blue iTierra! For Planet Espresso Bilanciato compostabili*, che rappresentano l’unione tra qualità e sostenibilità. Anche nella proposta di prodotto la volontà è stata quella di optare per una soluzione allo stesso tempo consapevole e di valore.

Nelle Oasi iTierra! l’attenzione alla sostenibilità la troviamo sia nel prodotto offerto sia nell’ambiente che ci circonda: spazi dal design contemporaneo modulabili e integrabili in qualsiasi ambiente lavorativo, con materiali 100% naturali, senza plastica o resine ma solo con legno, cemento e vetro che rendono le oasi delle vere e proprie isole verdi dall’atmosfera tropicale, dotate di purificatori d’aria, diffusori di aromi e ricche di piante e verde vivo.

Oasi iTierra! un concept dal design innovativo e sostenibile

Nelle Oasi iTierra! la sintonia ed il rispetto dell’ambiente sono alla base di un design innovativo e sostenibile. Ogni elemento è interamente realizzato con materiali 100% naturali, senza plastica o resine ma solo con legno, micro – cemento e vetro.

La collezione si articola in otto diversi moduli dal design contemporaneo e aggregabili in infinite combinazioni, che danno a Oasi iTierra! la flessibilità necessaria per integrarsi in qualsiasi ambiente lavorativo.

È così possibile realizzare un ‘coffe point” minimale, composto di due soli moduli per una pausa caffè veloce ma di qualità, fino ad una e vera propria area relax con diversi piani d’appoggio, molteplici sedute, purificatori d’aria, diffusori di aromi e svariate essenze vegetali.

Oasi iTierra! è una vera e propria ‘isola verde’

Proprio la vegetazione ha un ruolo centrale come in ogni oasi che si rispetti ed è stata prevista sia in vasche che in avanzate teche di vetro opalino, per rendere Oasi iTierra! una vera e propria ‘isola verde’ capace di evocare un’atmosfera esotica e tropicale.

La pausa caffè diventa così un’esperienza multisensoriale, che possa regalare agli ospiti un piacevole stacco dalla frenetica vita d’ufficio a cui tutti siamo abituati.

Grazie all’implementazione di ciascuna di queste aree break, Lavazza si impegna a piantare più di 1.000 alberi in diverse parti del mondo a supporto di progetti di riforestazione in collaborazione con Tree-Nation. Con la prima Oasi iTierra! sono già stati piantati 1.300 alberi a sostegno del progetto “Eden Reforestation Projects” in Mozambico.

Condividendo i medesimi obiettivi, Lavazza ha deciso di sviluppare il progetto in collaborazione con la società di progettazione integrata Progetto CMR, per ideare soluzioni flessibili, efficienti e sostenibili partendo da un’approfondita analisi delle esigenze dell’utente finale e con l’obiettivo di realizzare un progetto di design e ad alto valore aggiunto.

La prima Oasi ¡Tierra! inaugurata in occasione dell’Earth Day, è stata installata presso la biblioteca dell’Università Bocconi di Milano, grazie al coinvolgimento di Orasesta, azienda leader nella distribuzione automatica. Per la presentazione del progetto, Lavazza ha coinvolto il comico Vittorio Pettinato che, tramite i suoi canali social, ha presentato questo nuovo concept di area break.

Per coinvolgere ed ingaggiare i consumatori, all’interno dell’area, è stato realizzato un pannello interattivo che propone diversi contenuti sul mondo ¡Tierra! e guida alla sua scoperta semplicemente inquadrando un QR code.

In ottica di continua innovazione, infine, Oasi ¡Tierra! vede l’integrazione dell’App Piacere Lavazza, l’app di loyalty omnicanale di Lavazza, che consente attraverso la missione check-in dedicata di ottenere chicchi extra nell’ambito della raccolta punti in-App. L’esperienza dell’utente si arricchisce, inoltre, grazie all’integrazione con AWorld. Sarà infatti possibile aumentare la consapevolezza del proprio impatto ambientale calcolando la propria impronta green e tramite le meccaniche di missioni dedicate su App sarà possibile mettersi alla prova e intraprendere un percorso di educazione e formazione verso l’adozione di comportamenti sostenibili.

* CAPSULE COMPOSTABILI certificate per il compostaggio industriale secondo lo standard EN 13432:2000 da TUV AUSTRIA. Scopri sul pack le corrette modalità di smaltimento