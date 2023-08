Passatempi da fare in casa per non annoiarsi mai

Capitano, più o meno spesso, alcune giornate in cui, per un motivo o per l’altro, non c’è la possibilità di uscire di casa; in questi casi è opportuno trovarsi qualcosa da fare per evitare di annoiarsi. Ecco quindi qualche suggerimento per divertirsi un po’ anche se si è costretti a restare fra le mura domestiche.

Un modo simpatico per passare il tempo potrebbe essere quello di divertirsi con uno dei tanti Gratta e Vinci da 1 euro acquistabili online; prima di giocare il giocatore può valutare le probabilità di vincita e poi scegliere il Gratta e Vinci da 1€ che maggiormente gli interessa; le proposte sicuramente non mancano; è per esempio possibile giocare a Winning Stars, a Monetine Fortunate Linea PLUS, Ultra Goleadoro, La Casa Stregata e tanto altro ancora. Le modalità di gioco di queste lotterie istantanee telematiche sono diverse l’una dall’altra e inoltre sono particolarmente coinvolgenti; annoiarsi non è proprio possibile.

Si deve ricordare che per poter giocare con i Gratta e Vinci online è necessario essere titolari di un conto gioco apposito; l’apertura del conto gioco è ovviamente riservata ai maggiorenni e avviene tramite la registrazione presso il portale ufficiale dei Gratta e Vinci; una volta aperto il conto gioco si avrà l’accesso a tutte le gamme di giochi Gratta e Vinci online. La procedura di apertura del conto è molto semplice e piuttosto rapida.

Cosa fare se in casa ci sono i bambini?

In alcuni casi non è possibile uscire di casa perché i bambini non possono uscire (qualche linea di febbre, scuola materna chiusa ecc.); bisogna quindi inventarsi qualcosa; se non abbiamo in mente niente di particolare possiamo farci venire qualche idea aiutandoci con qualche ricerca su Internet; in Rete, infatti, troveremo facilmente tanti suggerimenti di giochi con bambini divertenti anche per i più grandi. Si potrebbe per esempio giocare al gioco dell’oca, un classico intramontabile oppure a shanghai (noto anche come mikado), altro divertente gioco da tavolo. Alternative interessanti sono la dama, il Mastermind, la battaglia navale, la tombola, il biliardino oppure si potrebbe insegnare loro qualche semplice gioco di carte. Se invece si amano giochi più moderni si potrebbero organizzare partite con la Playstation. Insomma, le possibilità di divertimento per grandi e piccini non mancano di sicuro.

E se in casa ci sono degli amici?

Se invece che con i bambini ci troviamo in casa con un gruppo di adulti, possiamo passare il tempo con giochi anche più complessi; anche quelli da fare con amici sicuramente non mancano; si potrebbe per esempio organizzare una lunga battaglia a Risiko, l’avvincente gioco che richiede notevoli doti strategiche; se non abbiamo a disposizione il Risiko possiamo ricorrere al sempre valido Monopoli dando prova delle nostre abilità come imprenditori.

Se preferiamo invece giocare a carte potremmo organizzare un bel torneo di briscola, di scopa o di tressette; altre valide idee sono la dama e gli scacchi, il gioco dei mimi e anche il notissimo gioco da tavola Trivial Pursuit con il quale è possibile dare sfoggio delle proprie conoscenze di cultura generale.

