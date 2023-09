Come vestirsi al casino: suggerimenti e 10 look migliori

Sei pronto per una serata al casinò e stai cercando consigli su come vestirti? Non importa a quale casinò tu ti stia recando, l’abbigliamento giusto può fare la differenza nella tua esperienza complessiva. In questo articolo, ti guideremo attraverso una serie di suggerimenti essenziali su come vestirti per il casino.

In questo articolo potrai trovare le indicazioni per i dress code più comuni nei casinò, suggerimenti per come vestirsi al casinò per gli uomini, per le donne, e i look migliori, con tanto di foto!

Spiegazione del dress code comune nei casinò

Il casino dress code può variare in modo notevole in base al tipo di struttura e atmosfera. Nei casinò di lusso o nelle sale da gioco premium, solitamente viene richiesto un abbigliamento casinò elegante, che può includere:

Per gli uomini

giacche

cravatte

abiti classici da sera

Per le donne

abiti lunghi

abiti da cocktail

Ma esistono anche casinò informali o quelli che hanno un tema più rilassato, che possono accettare anche un abbigliamento più casual, come pantaloni e camicia per gli uomini, e abito da club per le donne. Prima di recarsi in un qualsiasi casinò, è fondamentale informarsi sul dress code casino specifico della location che si intende visitare per evitare sorprese sgradite all’ingresso.

Cosa fare se non vuoi seguire il codice di abbigliamento del casinò?

Tuttavia, se la prospettiva di rispettare il rigido dress code di un casinò fisico non ti attrae e preferisci vestirti come vuoi mentre giochi comodamente da casa, un casinò online è l’alternativa perfetta per te. Con i casinò online, hai la libertà di indossare ciò che preferisci mentre ti godi i tuoi giochi da casinò preferiti nel comfort del tuo salotto. Scegli un casinò online su piattaforme speciali che offrono la comodità di scegliere tra una varietà di opzioni, consentendo ai giocatori di godersi l’emozione direttamente da casa. Questa libertà di vestiario ti permette di creare un ambiente di gioco personalizzato e rilassato, senza dover indossare abiti formali o preoccuparti del dress code. Puoi giocare nei tuoi abiti più comodi, come il pigiama o la tuta, senza alcuna restrizione. Inoltre, questa atmosfera informale può contribuire a rendere l’esperienza di gioco ancora più piacevole e senza pressioni, permettendoti di concentrarti sul divertimento e sulla strategia di gioco.

Suggerimenti per gli uomini

Gli uomini che desiderano trascorrere una serata al casinò, devono tenere a mente alcuni suggerimenti chiave. Innanzitutto, è necessario informarsi presso l’info point del casinò se esiste un dress code da rispettare, perché sarà quest’ultimo a stabilire ciò che potrai indossare e a come vestirsi al casinò.

In caso di casinò più formale, opta per un abbigliamento casino generalmente scuro, una camicia ben stirata e una elegante cravatta. Le scarpe devono essere impeccabili e di qualità, preferibilmente lucide o in pelle. Accessori come una cintura coordinata e un orologio raffinato, aggiungeranno un tocco di classe al tuo abbigliamento. Ricorda che il comfort è fondamentale, quindi scegli tessuti di ottima qualità e assicurati che l’abbigliamento ti permetta di muoverti con facilità mentre ti godi la tua serata al casinò.

Suggerimenti per le donne

Le donne in cerca di suggerimenti per creare un look perfetto per una serata al casinò, hanno come parola d’ordine “eleganza”. Innanzitutto, così come per gli uomini, anche per le donne è fondamentale essere a conoscenza del dress code del casinò e adattare il proprio abbigliamento di conseguenza.

In caso di casinò formale ed elegante, è bene optare per un abito da sera o da cocktail, magari abbinando gioielli non troppo vistosi. Le scarpe dovrebbero essere eleganti, ma anche comode, adatte alla lunga serata di divertimento. Per un tocco extra di glamour, si potrebbe sperimentare con un trucco sofisticato e uno styling dei capelli curato. Ricorda che la fiducia è il miglior accessorio, quindi indossa ciò che ti fa sentire più a tuo agio e goditi la serata al casinò con stile e sicurezza.

Migliori look per il casinò

Nei casinò più formali, è importante vestirsi in modo corretto. La soluzione migliore per uomini e donne, sono gli abiti scuri. L’uomo dovrebbe indossare una camicia elegante, stirata a puntino, bianca in caso di abito nero/blu scuro, con cravatta o papillon. La donna in abito lungo o appena sotto al ginocchio, è perfetta.

Per l’uomo che non ama indossare la giacca, anche un gilet è un accessorio perfetto per non perdere eleganza. Tuttavia, bisogna sempre consultare il dress code del luogo prima di rinunciare alla giacca. Mentre le donne sono eleganti anche con un abito vestiti da casinò da cocktail.

Se l’uomo non adora l’abito scuro, può optare anche per una mise dall’elegante grigio.

L’uomo di calore è super elegante con l’abito nero, è invece sconsigliato il blu. In caso di serata più fresca, la donna può indossare anche un elegante cappottino da lasciare rigorosamente all’ingresso presso il luogo addetto.

Siete in clima “fine dell’anno”, allora le donne possono anche optare per un classico rosso o sfumatura di rosso che va verso il bordeaux, per un’eleganza senza tempo.

Casinò casual? Allora gli uomini possono optare per look anche più estroversi, come una camicia sulla stessa tonalità dell’abito, un completo Capri o estromettere del tutto la camicia.

Anche le donne possono sbizzarrirsi di più con abiti più informali, magari che indosserebbero anche alla festa della loro migliore amica.

