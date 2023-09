Lualdi apre il primo showroom monomarca di Londra

In occasione del London Design Festival 2023, Lualdi inaugura il nuovo showroom monomarca, il primo nel Regno Unito, nell’ambito di una strategia aziendale volta al consolidamento del brand sul mercato internazionale.

Lualdi, storico brand del Made in Italy, specializzato nella realizzazione di porte per interni, arredi fissi e sistemi su misura, rafforza la strategia di internazionalizzazione inaugurando il nuovo spazio monomarca di Londra, in occasione del London Design Festival, in programma dal 16 al 24 settembre 2023.

Lualdi è presente in UK dagli anni ’90 con progetti nei settori dell’hospitality, dell’office e degli spazi pubblici, che hanno garantito al brand la costruzione di un saldo posizionamento sul territorio.

La decisione di aprire uno spazio di proprietà a Londra si inserisce dunque in una più ampia strategia di consolidamento, finalizzata ad assicurare agli studi di architettura un servizio di project management diretto e tailor-made in fase di specifica.

Londra è anche un hub strategico fondamentale per intercettare nuove opportunità, sia a livello locale – per il grande potenziale progettuale ancora inespresso in ambito residenziale privato – che internazionale.

Lualdi ha scelto il quartiere di Fitzrovia per la nuova apertura.

Conosciuto per la sua vivace scena artistica e culturale, nonché per la sua ricca storia, oggi Fitzrovia rispecchia il carattere innovatore di Lualdi: è un quartiere in costante evoluzione e fermento, vivace, cosmopolita e ricco di stimoli.

Dallo spazio inteso come luogo di racconto prende vita il concept studiato dall’architetto Piero Lissoni, Art Director dell’azienda “Lo showroom di Londra è in linea con l’idea di vetrina che stiamo piano piano sviluppando con Lualdi nel mondo. È come se fosse un catalogo “fisico”, illustrato dal susseguirsi labirintico di ambienti, di porte che ti portano in altre stanze… Le porte sono il punto di accesso ad un piccolo mondo.”

L’allestimento, firmato da Piero Lissoni, interpreta l’anima più contemporanea e internazionale dell’azienda e trasforma il cuore dello spazio in una scenografia dinamica, dove i sistemi scorrevoli Shoin, L7, Skye, Koan connotano e connettono gli ambienti, che cambiano forma con un semplice gesto.

Fanno da cornice proposte di porte a battente dalle matericità più marcate come Altaj, nelle versioni Chocolat e pelle intrecciata; di impronta più tradizionale, come Avenue, Filo55 e l’iconica Rasomuro; porte certificate Filorei e Rasorei.

Tale scelta ha permesso all’azienda di ambientare le singole referenze mostrandone funzionalità ed estetica già in fase espositiva, ma anche di sperimentare finiture, stili e combinazioni, a testimonianza della capacità del prodotto Lualdi di influenzare e definire l’architettura.

Il concept ricalca la filosofia dell’azienda

Il concept progettuale dello spazio ricalca la filosofia aziendale fondata sulla flessibilità produttiva che caratterizza l’offerta Lualdi. Una flessibilità che si traduce in realizzazioni custom, approccio artigianalee soluzioni su misura, che fanno dell’azienda l’interlocutore privilegiato degli studi di architettura e degli investitori, sia per progetti residenziali che contract.

“Abbiamo pensato al nuovo showroom come ad una vetrina internazionale sui prodotti e sulla filosofia dell’azienda – racconta Pierluigi Lualdi, CEO di Lualdi. Più che uno spazio, un percorso e un luogo di incontro, che offra soluzioni in grado di coniugare ricerca, tecnologia, artigianalità e personalizzazione. L’apertura di Londra si inserisce in una precisa strategia di internazionalizzazione del brand che prevede lo sviluppo di spazi monobrand, diretti o in partnership con distributori locali, che permettono all’azienda di avere un’esposizione completa delle proprie collezioni e di veicolare una retail experience coerente con i valori aziendali.”

Un luogo di incontro che a partire dal 21 Settembre 2023 accoglierà architetti e professionisti per dare risposta a ogni tipo di esigenza progettuale e per raccontare a tutti gli stakeholder il concetto dell’abitare secondo Lualdi.