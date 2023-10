Quanto è importante il design nel mondo digitale di oggi?

Oggi come oggi tutto i processi avvengono senza ombra di dubbio online. Il panorama digitale ha cambiato l’approccio stesso delle persone con la realtà, filtrata per l’appunto da internet. A ben pensarci tutto ciò di cui si ha bisogno si trova online. Oggi è possibile fare acquisti, addirittura la spesa o prenotare consulenze, visionare veicoli ed anche appartamenti. Un intero mondo trasformato in digitale che deve gran parte della sua fortuna ai siti internet.

Come il design incide sull’esperienza dell’utente

Quando si parla di siti internet ci si riferisce ovviamente alle piattaforme dove si svolgono le attività. C’è un aspetto di queste piattaforme che spesso viene però sottovalutato e che invece ha una grossa importanza in ambito online: si tratta del design, che probabilmente è il punto più importante per costruire una realtà digitale, sia essa e-commerce o on-demand. Ci sono studi specifici di settore che indicano il design come valore aggiunto nella navigazione degli utenti su un sito: una piattaforma fluida, semplice, intuitiva, ben strutturata e accattivante è un punto di attrazione primario per gli utenti in navigazione. L’occhio, in questo senso, vuole la sua parte. Le apparenze spesso ingannano, è vero, ma la prima impressione è generalmente anche il primo più importante bigliettino da visita.



Immagini, caratteri adatti, colori sono tutti particolari che contribuiscono a costruire la percezione generale di un prodotto osservato online. Tutto ciò concorre a costruire quella che è la User Experience, da qualche anno giudicata come tassello fondamentale per le aziende sia per indirizzare i clienti da un lato, che per rendere riconoscibile un brand dall’altro. Il design concorre in questo modo anche a rafforzare le proprie strategie di marketing.

Il game design definisce l’esperienza di gioco

In alcuni settori il design è stato decisivo per la popolarità degli stessi. Uno di questi è il settore del gioco: il game design ha cambiato la percezione stessa dei giocatori, alla ricerca di un elevato appeal visivo prima di tutto. Il giocatore moderno, come si legge in questa intervista , è alla ricerca di un design innovativo, intuitivo, facile da riconoscere e sviscerare. Non sono più alla ricerca del mistero e della meccanicità, vogliono tutto e subito. Un design di livello permette di facilitare i processi e semplificare i percorsi. Il game design permette di comprendere se il gioco scelto consentirà di fare le cose che piacciono nel modo esatto in cui piacciono, se sarà un titolo sorprendente e riserverà qualcosa o sarà invece qualcosa di già visto e da riproporre.

A ben guardare, in alcuni settori, il design è mission e vision, cuore stesso dell’attività o della sua riuscita sul mercato. Un concetto che sarà sempre più importante in futuro, tanto nel settore gioco quanto in altri che sul design stanno investendo e puntando.



