Alexander Smith: a Milano il primo Showroom direzionale.

Alexander Smith ha presentato il primo Showroom direzionale, progettato per creare un luogo in cui la personalità del brand potesse evolversi e crescere.

Il nuovo showroom di 250 metri quadrati è stato concepito dall’Architetto Diego Cappellini in collaborazione con Camilla Brighi, al civico 3 di via Comelico, a pochi passi da Porta Romana, a Milano. Lo spazio si sviluppa in un grande open space che permette non solo di presentare le nuove collezioni, ma anche di rendere concreti e tangibili i valori che muovono ogni giorno il lavoro del brand.

Uno spazio che riflette la personalità del brand

Dalla definizione degli spazi, alla scelta di materiali e forme, tutto è stato studiato per rappresentare l’Alexander Smith di oggi, per creare un luogo in cui la personalità del brand potesse evolversi e crescere. Un ambiente che accoglie evoluzione e creatività, e che funge non solo da vetrina per esprimere un concetto di pensiero, ma un luogo dove il pubblico di buyers e addetti ai lavori può entrare a pieno nella filosofia dell’azienda.

Linee pulite e decise, cura nei dettagli e stile unico d’ispirazione inglese sono gli elementi distintivi delle sneakers di Alexander Smith. La filosofia del brand non si impone di seguire le tendenze del momento, ma racconta la storia di un gusto duraturo e sempre attuale, in grado di accompagnare il proprio pubblico in ogni momento. L’ampio spazio permette di dare il giusto risalto a tutte le collezioni, Alexander Smith, Alexander Smith-ACBC, Alexander Smith-London, Alexander Smith-Bags, riuscendo ad esprimere il mondo Alexander Smith in tutta la sua completezza.

Foto Alexander Smith