Quando l’arredamento diventa una scommessa: L’influenza delle sale da gioco nelle nostre case.

Da sempre, i casinò hanno rappresentato un mondo di lusso, glamour e ricchezza. Negli ultimi anni, l’estetica affascinante delle sale da gioco è diventata una fonte d’ispirazione crescente nella progettazione d’interni. Ma come può la casa media catturare questa scintillante atmosfera?

Palette di colori nei casinò

I colori sono uno degli elementi più importanti nell’arredamento dei casinò. Essi contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente e stimolante, che incoraggia i giocatori a divertirsi e a scommettere.

Rosso passione e Oro

La combinazione di rosso intenso e oro è la più iconica dello stile casinò. Questi colori sono associati alla passione, al lusso e alla ricchezza. Il rosso è spesso associato all’eccitazione e all’azione, mentre l’oro rappresenta il successo e la fortuna.

Questa palette di colori, nelle varie sfumature, può essere utilizzata in diversi modi per creare la giusta atmosfera. Ad esempio, le pareti possono essere dipinte di colori scuri, i mobili possono essere rivestiti di rosso sgargiante, e le lampade possono avere luci calde e dorate.

Verdi e Marroni

Una palette di colori più neutra può essere ottenuta utilizzando il verde e il marrone. Il verde è spesso associato al gioco d’azzardo, in quanto è il colore dei tavoli da poker. Il marrone, invece, è un colore elegante e sofisticato.

Questa combinazione di colori è perfetta per chi desidera un look da casinò senza essere troppo appariscente. Ad esempio, le pareti delle stanze possono essere dipinte di verde, arredate con mobili dai legni scuri e caldi.

Altri colori

Troviamo anche altre colori legati a questo mondo, come il ner, simbolo di eleganza, ed il blu, un colore calmante e rilassante, ma che in determinate sfumature più scure, può sfidare l’eleganza del nero.

È importante utilizzare i colori in modo strategico per creare l’atmosfera desiderata. Ad esempio, se si desidera creare un’atmosfera eccitante e coinvolgente, è consigliabile utilizzare colori vivaci e contrastanti. Se, invece, si desidera creare un’atmosfera più rilassata e confortevole, è consigliabile utilizzare colori neutri e tenui.

Design e Decorazioni

Negli ultimi anni, lo stile dei casinò ha influenzato anche l’arredamento delle nostre case. Sempre più persone, infatti, desiderano creare un’atmosfera elegante e sofisticata nelle proprie abitazioni attraverso mobili ed elementi decorativi ispirati a questo genere.

Luci e Lampade



L’illuminazione è uno degli elementi più importanti per creare la giusta atmosfera. Lampade da tavolo opulente con paralumi in velluto o cristallo possono creare punti focali, mentre luci soffuse aggiungono un’atmosfera intima.

Lampadari a sospensione di grandi dimensioni sono spesso realizzati in cristallo o metallo e possono essere un elemento di grande impatto visivo. Questi lampadari, possono essere utilizzati per illuminare sia una sala da gioco che un soggiorno. Possono essere posizionate al centro della stanza o sopra un tavolo.

Lampade da tavolo con paralumi in velluto, creano un’atmosfera lussuosa e sofisticata. Sono spesso utilizzate per illuminare un angolo della stanza ma possono essere anche posizionate su un tavolino da caffè o su un comodino.

Le luci a LED invece sono un’ottima scelta per creare un’atmosfera intima e rilassante. Le luci a LED sono utilizzate per illuminare un bar o un angolo ricreativo, posizionate sotto i mobili o sui soffitti.

Tessuti e Texture

Velluti lussuosi, sete ricche e tappezzerie decorative sono essenziali per catturare l’essenza di un casinò. I tessuti possono essere utilizzati per tende, cuscini e rivestimenti. Abbiamo tessuti metallici che creano un’atmosfera glamour e sofisticata e tessuti con motivi geometrici, un’ottima scelta per aggiungere un tocco di modernità allo stile casinò. Infine, i meno utilizzati tessuti con motivi floreali, che creano un’atmosfera più romantica e rilassante

Dettagli Art Deco e Neo-classici



L’utilizzo di elementi Art Deco o Neoclassici nell’arredamento dei casinò è un modo per creare un’atmosfera di lusso e raffinatezza, che può essere attraente per i giocatori. Questi stili possono anche aiutare a creare un senso di nostalgia e glamour, che può essere associato al gioco d’azzardo.

A Las Vegas, ci sono molti casinò che richiamano questo stile, anche ispirandosi all’Italia. Ci sono infatti il The Venetian e il The Palazzo che si ispirano rispettivamente all’architettura Neoclassica di Venezia e Roma.

Esempi di un arredamento Art Deco, stile nato negli anni ’20 del XX secolo, caratterizzato da linee geometriche, forme sinuose e motivi floreali, sono il The Bellagio e il The Wynn, quest’ultimo ispirato alla città di Parigi.

Mobili Ispirati allo Stile dei Casinò

I mobili ispirati allo stile dei casinò sono un modo perfetto per dare un tocco di lusso e glamour alla propria casa. Questi mobili sono spesso realizzati in materiali pregiati, come pelle, legno ed il marmo. Hanno linee eleganti e sono spesso decorati con dettagli sofisticati. Vediamone alcuni esempi:



Tavoli da Gioco Eleganti



Un tavolo da gioco può diventare il punto focale di una stanza. Tavoli da poker, roulette o blackjack, realizzati con legni pregiati o dettagli in ottone, sono una dichiarazione di stile. Un esempio è il tavolo “Blackjack” di Poltrona Frau, realizzato in legno di frassino e presenta una superficie in pelle nera. Il tavolo è decorato con motivi geometrici in ottone e ha una base in acciaio cromato. Questo tavolo può essere utilizzato per una partita al famoso gioco di carte ma può anche essere perfettamente incluso nell’arredamento della stanza.

Sedie e Divani e Sgabelli

Le sedie da gioco dovrebbero essere comode ma anche eleganti. Pelle, velluto e dettagli dorati possono combinare comfort e lusso. Semplici sgabelli dal design semplice e pulito possono diventare veri e propri pezzi d’arredamento, specialmente se abbinati ad un bancone in soggiorno o ad una penisola in cucina.

Per non parlare dei poltrone e divani che in molti casi hanno subito l’influenza di casinò e sale da gioco. Basti pensare al divano in pelle Chesterfield o alla classica poltrona in pella a braccioli.

Case con vere e proprie sale da gioco

I casinò sono luoghi in cui le persone si riuniscono per giocare a giochi d’azzardo, come roulette, blackjack e poker. In genere sono situati in grandi città o centri turistici e sono spesso associati a un’atmosfera di lusso e glamour.

Tuttavia, non tutti i casinò si trovano in luoghi pubblici. Alcune persone scelgono di avere una sala da gioco privata nella propria casa. Questo può essere un modo per divertirsi con gli amici e la famiglia senza dover uscire di casa. Abbiamo moltissimi esempi negli USA, ed in Europa, ma questo trend sta prendendo sempre più piede anche in Asia.

Conclusione

L’arredamento ispirato ai casinò è un modo divertente e stimolante per dare un tocco di glamour alla propria casa. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio tra stile e funzionalità. Con i suggerimenti giusti, è possibile creare uno spazio che sia sia elegante che accogliente, e che possa migliorare l’atmosfera e l’autostima.

