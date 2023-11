Fao Schwarz e Carpisa: un’eccezionale collaborazione tra giochi, moda e viaggio

Carpisa e FAO Schwarz, uno dei brand di giocattoli più antichi ed iconici con sedi in tutto il mondo e presente a Milano in via Orefici 15, sono lieti di annunciare una straordinaria collaborazione che unisce la magia senza tempo delle proposte FAO Schwarz con lo stile e la praticità dei prodotti Carpisa.

L’alchimia perfetta di gioco e stile

Il fantastico mondo dei giocattoli FAO Schwarz entra a far parte dell’universo di Carpisa e trova la sua massima espressione presso lo store di Corso Vittorio Emanuele a Milano, portando gioia ed entusiasmo.

La vetrina di Carpisa si trasforma in uno spazio incantato dove gli elementi iconici di FAO Schwarz, come l’Orsetto Soldatino FAO, il Pianoforte Rosso o l’Orso Gigante di peluche alto più di 2 metri, prendono vita accanto ad accessori moda e travel, offrendo un’esperienza di shopping unica.

L’incontro tra le due aziende è stato coadiuvato da Cofactory, agenzia creativa di incontri strategici per brand.

Carpisa, marchio di proprietà Kuvera S.p.A., nasce nel 2001 e in pochi anni diventa leader nel mondo delle utility e della mobilità contemporanea con 3 focus principali: fast-fashion (borse, zaini e accessori moda), prodotti professionali (borse e zaini porta pc, accessori) e viaggio (valigie, trolley, borsoni e tanti prodotti per rendere qualsiasi spostamento più confortevole). Nel 2011 Carpisa consolida il suo successo entrando a far parte, insieme al brand Yamamay, di Pianoforte Group: “Più uniti, più forti” diventa il motto del gruppo, che raggiunge in poco tempo un traguardo di 1300 store, con più di 1200 dipendenti.Il brand, grazie alla presenza di un laboratorio Ricerca&Sviluppo, è costantemente impegnato nella ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni tecniche, con l’obiettivo di rendere i materiali utilizzati sempre più resistenti, leggeri e performanti.

FAO Schwarz è uno dei brand di giocattoli più antichi ed iconici a livello globale. Nel 1862, Frederick August Otto Schwarz – il fondatore del marchio – aprì un meraviglioso emporio, ricco di giocattoli unici e straordinari provenienti da tutto il mondo. Da allora, FAO Schwarz è sinonimo di qualità e innovazione e anche di esperienze e ricordi indimenticabili per intere generazioni di adulti e di bambini. L’affetto che si riconduce al marchio va al di là dei singoli giocattoli. È legato all’esperienza del gioco, alla nostalgia di ciò che rappresenta. Entrare da FAO Schwarz è sempre stato molto più di una semplice visita a un negozio di giocattoli.