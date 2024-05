Mancano pochi giorni all’apertura di Proposte

Proposte, Fiera Internazionale del Tessuto d’Arredamento e Tendaggio, si terrà presso Villa Erba da giovedì 2 a sabato 4 Maggio.

Proposte attira ogni anno l’attenzione dei principali specialisti del settore da tutto il mondo, offrendo una straordinaria vetrina per le migliori aziende internazionali del tessile d’arredamento, del tendaggio, rivestimenti murali e passamanerie.

I 79 espositori, 48 provenienti dall’estero e 31 italiani, rappresentano l’eccellenza nel loro campo e presenteranno in anteprima le loro collezioni più innovative e affascinanti.

Lo slogan che ha caratterizzato la campagna di comunicazione per il 2024, “Textiles to ideas” mette bene in risalto come creatività e tecnologia siano al centro delle proposte presentate dalle aziende: un assortimento in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti; un saper fare unico e difficilmente imitabile per un ventaglio di scelte che soddisferà i compratori più esigenti.

Le aziende che partecipano all’interno di Villa Erba hanno dimostrato di avere queste caratteristiche, avendo superato i rigorosi controlli della manifestazione e attestando di possedere una solida capacità produttiva e uffici stile in grado di presentare tessuti sempre innovativi e all’avanguardia.

Proposte rappresenta il sigillo di qualità che garantisce l’eccellenza dei propri espositori

“Siamo consapevoli che al di fuori del cancello di Villa Erba potrebbero essere presenti numerose realtà che non sono però parte integrante della nostra fiera. Le location esterne, pur rispettabili, non aderiscono al nostro circuito e alla nostra organizzazione”. – precisano gli organizzatori.

A Proposte 2024 l’ampliamento del parterre espositori e la rinnovata collaborazione con Comocrea – che fa nascere funzionali sinergie di filiera con la presenza dei migliori disegnatori tessili internazionali – hanno portato a utilizzare tutta la superficie disponibile del centro espositivo. In questa edizione sarà possibile scoprire l’eleganza delle sedute personalizzate che gli espositori hanno espressamente realizzato. Un’esposizione che esce dagli stand e si snoda all’interno del Padiglione Centrale mettendo in mostra i pregiati imbottiti che le aziende hanno saputo interpretare e rivestire. Esplorate il percorso, immergetevi in un mondo di colori e texture e lasciatevi ispirare.

Concedetevi infine un momento all’area aperta, dove potrete scoprire tessuti esclusivi pensati per gli spazi outdoor, caratterizzati da solide qualità di resistenza agli agenti atmosferici.

La collaborazione con l’Agenzia ICE porterà all’interno di Villa Erba, 51 buyer selezionati e provenienti da 15 paesi, con una copertura globale a livello geografico: Australia, Cina, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Giappone, Giordania, India, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tunisia, Turchia e Ungheria. Saranno presenti anche 9 giornalisti della stampa estera con l’obiettivo di divulgare l’evento attraverso la pubblicazione di articoli dedicati.

Al termine della prima giornata di manifestazione del 2 maggio, si terrà la tradizionale serata con light dinner e accompagnamento musicale, un momento ideale per networking e relax.