MARZOTTO INTERIORS DEBUTTA A PROPOSTE

Il nuovo brand di Marzotto Lab diventa marchio unico per le società Redaelli Velluti e Prosetex e presenta una proposta unica di tessuti e velluti per il settore dell’arredo, dall’ambito domestico al contract puntando sempre più sulla sostenibilità.

Know-how artigianale e industriale, savoir faire sartoriale e un’eredità creativa unica si uniscono in Marzotto Interiors, nuovo brand di Marzotto Lab, specializzato nella progettazione e realizzazione di tessuti per il mondo dell’interior che debutta ufficialmente dal 26 al 28 aprile a Villa Erba (Cernobbio) in occasione di Proposte, fiera internazionale dedicata al settore tessile per l’arredamento.

Interpretare attraverso i tessuti la contemporaneità della casa è la missione di Marzotto Interiors che, mettendo a fattor comune il patrimonio artigianale, la capacità produttiva e la dinamicità dei due storici brand Redaelli Velluti e Prosetex, di proprietà di Marzotto Lab, presenta un’ampissima collezione, dedicata al settore dell’arredamento, che va dai velluti jacquard ai velluti uniti, ai tessuti jacquard in cotone, lana, lino e altre fibre. Un’offerta ineguagliabile nel panorama attuale, per creatività e ampiezza.

La nascita del nuovo marchio rappresenta il culmine di un percorso avviato qualche anno fa dal Gruppo Marzotto con l’obiettivo di concretizzare una diversificazione nel settore dei tessuti per l’arredo di interni e dell’accessorio tessile per la casa e ne conferma la volontà di entrarci a tutto tondo proponendosi sempre più come principale riferimento anche per il mondo dell’arredo.

Alla fiera Proposte, Marzotto Interiors si presenta con uno stand pensato per raccontare la propria capacità di sviluppare un’offerta di prodotto completa, un vero e proprio universo di tessuti pensato per servire i diversi comparti del settore: dagli editori, ai produttori del mondo arredo, fino al contract.

Cinque corner, in cui le diverse expertise di Redaelli Velluti e Prosetex si fondono per dare risposta alle necessità dei più diversi ambiti, dalla casa al mondo del retail e dell’hospitality, dagli ambienti indoor all’outdoor.

Con una palette accattivante e luminosa e una combinazione di velluti uniti e stampati, velluti a pelo alto effetto fur dalla mano morbida e tessuti realizzati con filati di materie prime naturali, come la canapa, il lino, la lana, la proposta per la casa contemporanea crea un’atmosfera accogliente e moderna. Dall’altro lato la proposta Classic, veste l’ambito domestico di trame e decori sofisticati, velluti jacquard e tessuti stampati dal mood retrò.

La proposta per l’ambito contract è sviluppata per rispondere alle diverse esigenze del settore, dal mondo retail a quello dell’hospitality, dal mondo navale a quello dell’automotive.

Velluti uniti e jacquard, tessuti uniti e jacquard, con trame e disegni eleganti e glamour, sono certificati FR (Flame retardant) compatibilmente con le normative per l’utilizzo in questi settori.

Infine l’outdoor che sceglie un look più naturale con tessuti e velluti tinti che richiamano i colori della terra, tessuti in canapa, acrilico, polipropilene e poliestere FR per outdoor. Prodotti che coniugano morbidezza e confort alle notevoli performance richieste ad un tessuto da esterno che deve essere a prova di pioggia, raggi uv, salsedine, sbalzi di temperatura e umidità.

L’attenzione alla sostenibilità, da sempre parte del DNA dell’azienda, e focus importante di questa presentazione, è trasversale a tutte le collezioni. Dai tessuti in poliestere riciclato tinto per l’outdoor, agli innovativi tessuti e velluti certificati FR in poliestere riciclato, ai tessuti “no waste” realizzati in un’ottica di circolarità a partire da un processo di recupero di filati e velluti fuori collezione che permette di dargli nuova vita.

Il vantaggio di disporre sempre più di una filiera integrata si traduce infatti per Marzotto Interiors sia in prontezza innovativa che nel più attento controllo della qualità e della filiera stessa e dei suoi processi, in chiave sostenibile.

L’impegno dell’azienda in questo ambito si concretizza sin dall’origine attraverso una verifica delle materie prime che rispettano standard elevati come tessuti certificati GOTS, BCI e materiali certificati GRS, con la riduzione della carbon footprint attraverso l’eliminazione di coloranti e agenti chimici e un’attenzione al risparmio energetico (anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili) e dell’acqua e al riuso e riciclo di scarti produttivi.

Marzotto Lab è una società del Gruppo Marzotto che opera nel mondo delle fibre naturali, lana, cotone e lino, nel mondo del velluto e dell’arredo casa. La società comprende i seguenti marchi: Lanerossi (complementi tessili da interior), Redaelli Velluti (velluto per arredo e abbigliamento), Prosetex (velluti e tessuti per arredo), Tessuti di Sondrio (tessuti per abbigliamento), Nuova Tessilbrenta (tessuti per abbigliamento), Linificio e Canapificio Nazionale (filati per arredo e abbigliamento).