Design Boutique Italia: Eccellenze Italiane tra Arte e Design: Un Progetto di Ricerca, Cultura e “Multicanalita’”

Il nuovo spazio Design Boutique Italia, a Milano in via Carlo De Cristoforis 5 (Innovation Design District di Porta Nuova), inaugura durante il Fuorisalone.

DALLE ORIGINI AD OGGI

L’idea nasce dal naming: Design Boutique Italia. Un concept pensato “all’origine” per dare identità alla piattaforma digitale dalla quale tutto è partito. Ideata da Antonello Andrea D’Egidio esperto di comunicazione e marketing e Luca Caronni, digital engineer per diventare un punto di riferimento del Design Web-Networking di eccellenza, oggi si estende anche al particolarissimo Spazio fisico di Via Carlo De Cristoforis n.5, sede situata nel cuore milanese dell’Innovation Design District di Porta Nuova, progettata dall’architetto Walter Vallini e project contract di Giuseppe Oliva.

COS’E’

Design Boutique Italia non è solo un marchio ma una passione tutta italiana. Identity ben evidenziata nel tricolore posto al centro del suo logo grafico. Perché questo Progetto nasce con la passione e il gusto per le Eccellenze italiane. Il Progetto ha l’ambizione di ricercarle, selezionarle e promuoverle in Italia e all’estero. Una ricerca di Eccellenze artigianali del design, dell’arredo e non solo. Il Progetto è anche ricerca e sperimentazione nell’arte contemporanea attraverso talenti emergenti e ancora nascosti; ricerca che procede anche nel life-style. Design Boutique Italia, esprime nel marchio rigore ed equilibrio nella selezione di queste esclusività, presentate nella “boutique” come unicità di bellezza e qualità concettuale.

Dà vita al Progetto un team di qualificate professionalità: uno studio di architettura, uno studio di interior-design, società di consulenza, web agency, un’agenzia di eventi, e strutture di formazione, capaci di fornire numerosi servizi alle imprese partner a supporto delle loro attività. Dal marketing alla digital-communication; dalle PR all’e-commerce e alle strategie legali e commerciali; dall’art-direction al design di prodotti e collezioni; dal contract managing allo sviluppo di progetti start-up e molto altro. Non solo uno show room che espone opere d’arte e pezzi unici o a tirature limitate di design, ma anche uno studio di progettazione di architettura e design integrato con servizi di consulenza nell’ambito legale , immobiliare e di marketing e comunicazione.

Design Boutique Italia è uno Spazio riservato alla presentazione di Eccellenze in cui convergono Eventi, Mostre d’Arte, presentazioni e vendita di oggetti unici o “limited edition”, dedicati a estimatori e collezionisti alla ricerca di contenuti piuttosto che di griffe. Ma non solo, esso è un luogo di incontro per professionisti architetti e designer; un informale co-work dedicato a workshop formativi e di approfondimento per progettisti dell’architettura e dell’interior design e aziende. Un co-work per l’architetto che voglia incontrare i suoi clienti a Milano. Un salotto in cui dialogare, creare cultura, condividere creare reti di competenze e opportunità di sviluppo tra i molteplici partners, tutto all’insegna del Made in Italy. Lo Spazio e il Progetto – Multipassion – sono aperti comunque alla multiculturalità e all’internazionalità ospitando realtà estere che vogliano promuovere i loro contenuti .

LA VISION: “Multipassion site of Art & Design, made in Italy”.

“Promuovere il design, l’arte e l’architettura non solo come eccellenze ma passioni italiane”.

LA MISSION: “Passion as Excellence”.

“Accogliere e promuovere con i nostri servizi e le nostre attività chiunque abbia fatto della propria passione un’eccellenza”.

LE ATTIVITA’

Lo Spazio D.B.I. è stato progettato per ospitare iniziative molto diverse tra loro, atte alla promozione del design, architettura, dell’arte contemporanea e della cultura in generale. Eventi d’immagine, incontri con personaggi e operatori dei diversi settori; ospiterà Mostre, rassegne, presentazioni di talenti creativi e artisti con opere d’arte e art-design. Un “raffinato salotto” ma anche un “co-work” dove lavorano fianco a fianco talenti “visionari” e professionisti attraverso laboratori e workshop formativi e attività di condivisione progettuale. Questo Spazio polifunzionale è stato pensato per accogliere un pubblico che sia il più ampio possibile rappresentato da operatori professionali, appassionati, collezionisti, imprese, enti e privati che saranno accolti secondo i diversi interessi e ascoltati nelle loro specifiche esigenze costruendo per tutti una soluzione e offerta “ad hoc”. Qui ognuno potrà ritrovare i suoi interessi e le proprie passioni un contenuto mai scontato ma anzi sempre innovativo o della memoria più qualificata.

IL LOGO

Il Logo grafico – definito dopo un anno di progettazione – ne conferisce marcatamente l’identity. Esso è stato pensato per sottolineare la “plasticità tridimensionale” di cui questo luogo arcitettonico è caratterizzato. Una struttura singolare che stupisce e suscita già al primo sguardo una emozionalità unica ed esclusiva. Le campiture piene e vuote del logo, ispirate alla scuola “esheriana”, racchiudono l’essenza poligeometrica del raffinato interior-design dello Spazio.

Tre elementi si trovano racchiusi alla base del logo nel suo nome – Design Boutique Italia. Tre parole cardine: il Design ossia il progetto, la ricerca e lo studio che accompagnano e segnano le attività che questo Spazio dedicato offre al pubblico sia privato che dei professionisti, architetti, designer, creativi e collezionisti internazionali; Boutique espressione vintage ma attualissima per esprimere lusso, esclusività, “limited edition”, il “su misura” mai standard o banale o reperibile ovunque. Uno spazio dove poter ammirare oggetti e opere uniche nonché condividere il “fatto a mano di sapiente qualità” per il raffinato pubblico e le imprese partner; Italia un “marchio di localizzazione” per esprimere nel mondo, con una sola parola l’Eccellenza della manifattura di qualità e la creatività artistica italiana e per gli ospiti stranieri, l’opportunità di essere accolti in una location esclusiva di radicata tradizione italiana.

GLI ARTISTI

Con l’obiettivo di valorizzare i migliori talenti emergenti anche nell’arte contemporanea , Walter Vallini, art-director di DBI, oltre a presentare alcune opere delle sue collezioni di art-design “Mirror” e “Word in the Box” ha selezionato per l’inaugurazione oggetti realizzati da eccellenze artigianali e creative italiane, tra i quali:

I divani Damler Italia , realizzatii utilizzando gli stampi dalle forme sinuose disegnati da alcuni dei più importanti architetti degli anni “50”;

La nuova collezione di lavabi in Teck sbiancato disegnati da W.Vallini e realizzati dalla Ditta Casale, storica falegnameria piemontese;

Le ultime collezioni di stoviglie di Theodesign – due architetti-ceramisti veneti che hanno progettato e realizzato collezioni uniche per alcuni dei più importanti ristoranti italiani;

Alcuni oggetti delle collezioni di Pier Paolo Picatto, noto creativo milanese.

L’originale tavolo con piano in marmo e base in vetro disegnato da Giuseppe Oliva e realizzato da“Marmo Elite” azienda artigianale di Carrara.

Accanto a questi oggetti saranno esposte le foto di Tea Giobbio , nota fotografa torinese ed i box-light di Mauro Faletti, uno dei più interessanti allievi di Franco Fontana.

Infine saranno presentate le installazioni di Fukushi Ito, omaggio ad un’ importante artista giapponese che vive in Italia da circa quarant’anni.

I MAIN PLAYER DELLO SPAZIO DBI: sono Antonello Andrea D’Egidio Presidente dell’Associazione Design Boutique Italia; Walter Vallini co-founder, architetto e art-designer l’art-director del Progetto; Giuseppe Oliva co-founder, interior-designer e contract manager dello Spazio.

IL TEAM

Un qualificato e specializzato Team di imprese per garantire uno spettro di azione non solo di eccellenza e qualità ma soprattutto una precisa e competente esecuzione di tutte le iniziative che si sviluppano in seno allo Spazio Design Boutique Italia. Fanno parte di questo Team strategico l’agenzia di eventi e PR bevisible+, l’agenzia di strategie marketing, comunicazione e formazione D’Egidio & Partners, il brand di architettura d’arte ArchiArtist, lo studio di interior design OlivaDesign360,la società di digital project Caronni srl, Co-Work Energy struttura specializzata nella condivisione degli spazi di lavoro e start- upping d’innovazione, la boutique di lingue specializzata nel lusso e l’eccellenza Doralia Language Boutique e la Casa Editrice Altralinea edizioni presente da anni nel segmento di pregiate pubblicazioni di cultura, arte, architettura e design.

IL PROGETTO DI INTERIOR DESIGN prende forma grazie al contributo di partner d’eccellenza come le finiture in raffinato bambù di Casale, il walldress e graphic wall di Kemuro – esperti di progettazione e application tecnologiche avanzata in merito al lighting, audio-vidio e digital control-management. In boutique troviamo oggetti e opere di art-design della Casa d’Arte per bambini Inner Kids, oggetti e opere d’arredo di Danber Italia e capi e accessori fashion luxury, firmati Fiorella Ciaboco.

IL LUOGO

Design Boutique Italia racchiude in se tutte le prerogative che oggi sono più apprezzate all’estero e nel mondo a partire dalla strategica ubicazione a ridosso del Centro Direzionale di Milano, il quartiere a carattere terziario che si estende dalla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi a Piazza della Repubblica, da Porta Nuova a Palazzo Lombardia e che più esprimono il “saper fare italiano”. Simbolo della avveniristica Milano “verticale” lo Spazio DBI si trova sotto la scalinata della Piazza Gae Aulenti contornata dalla Torre Unicredit e alle spalle del famosissimo complesso dell’architetto Stefano Boeri “il Boscoverticale”.

www.designboutiqueitalia.it