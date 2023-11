Le patologie più frequenti negli anziani: una panoramica di quelle più comuni che si devono affrontare

L’invecchiamento è un processo naturale che porta con sé una serie di cambiamenti sia a livello fisico che mentale.

Man mano che invecchiamo, le nostre cellule e tessuti subiscono modifiche e, in alcuni casi, possono svilupparsi patologie che erano meno probabili in gioventù.

È fondamentale essere informati sulle malattie più comuni che possono manifestarsi in età avanzata, non solo per riconoscerne i sintomi precocemente, ma anche per intraprendere misure preventive e adottare uno stile di vita più salutare.

In questo articolo esamineremo alcune delle patologie più frequenti negli anziani, fornendo informazioni e consigli su come gestirle e prevenirle.

Le patologie neurologiche degenerative: quali sono e come notare i primi sintomi

Con l’avanzare dell’età, il sistema nervoso può essere colpito da diverse patologie degenerative. Queste malattie comportano la progressiva perdita di funzione di alcune aree del cervello.

L’Alzheimer è la forma più comune di demenza e si manifesta con la perdita progressiva di memoria, capacità cognitive e abilità nel compiere le normali attività quotidiane. I primi sintomi possono includere dimenticanze frequenti, confusione nel riconoscere persone e luoghi familiari e difficoltà nel linguaggio.

La prevenzione attraverso una corretta alimentazione, l’esercizio fisico e la stimolazione mentale può ritardare l’insorgenza della malattia.

Troviamo poi il morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa che colpisce il movimento. I sintomi includono tremori, rigidità muscolare e bradicinesia (movimenti lenti). La causa esatta è sconosciuta, ma una diagnosi precoce e un approccio terapeutico mirato possono aiutare a gestire i sintomi.

Le patologie che colpiscono l’apparato cardiocircolatorio più frequenti negli anziani

L’apparato cardiocircolatorio è essenziale per la nostra sopravvivenza, ma con l’età, può diventare più vulnerabile a diverse malattie.

Una delle più frequenti è la cardiopatia ischemica. Questa patologia è causata dalla riduzione del flusso sanguigno al cuore a causa dell’aterosclerosi, la formazione di placche nelle arterie. I sintomi possono variare da dolore toracico (angina) a infarti. Una dieta equilibrata, l’esercizio regolare e la cessazione del fumo sono fondamentali per la prevenzione.

Conosciuta anche come pressione alta, l’ipertensione può portare a gravi complicazioni come ictus, insufficienza cardiaca e renale. Spesso è asintomatica, quindi è importante controllare regolarmente la pressione arteriosa.

Il diabete: cos’è e come gestirlo

Il diabete è una malattia cronica che si verifica quando il corpo non produce sufficiente insulina o non riesce a utilizzarla efficacemente.

Esistono principalmente due tipi di diabete: Tipo 1 (quello più comune) e Tipo 2 (detto anche mellito). Negli anziani, il Tipo 2 è più comune e si manifesta con sintomi come sete eccessiva, frequente minzione, stanchezza e visione offuscata.

Una diagnosi precoce e un’adeguata gestione attraverso dieta, esercizio fisico e, se necessario, farmaci, sono fondamentali per controllare la malattia e prevenire complicanze.

Le patologie e i disturbi che colpiscono l’apparato muscolo-scheletrico

Con l’età, le ossa e i muscoli possono indebolirsi, portando a diverse patologie.

L’osteoporosi è una delle più complesse da gestire. Si tratta di una condizione in cui le ossa diventano fragili e porose, aumentando il rischio di fratture. La prevenzione attraverso un’adeguata assunzione di calcio e vitamina D, insieme all’esercizio fisico, è essenziale.

L’artrite è un’infiammazione delle articolazioni. Il tipo più comune negli anziani è l’osteoartrite, che colpisce a causa dell’usura delle articolazioni nel tempo. Mantenere un peso corporeo sano e fare esercizio regolarmente può aiutare a gestire i sintomi.

In entrambi i casi la mobilità per un anziano si riduce sempre di più nel corso del tempo e potrebbe avere delle serie difficoltà a camminare o a salire le scale del proprio condominio. In questi casi, per fare in modo che possa continuare ad avere un buon tenore di vita, in modo da non far degenerare la patologia, potrebbe essere necessario apportare leggere modifiche alla casa per garantire la mobilità della persona.

Mantenere uno stile di vita sano, effettuare controlli medici regolari e informarsi sono passi fondamentali per vivere al meglio gli anni della terza età. La prevenzione e l’informazione sono le migliori alleate per una longevità di qualità.



