RODA inaugura il suo primo monobrand negli Stati Uniti

RODA ha aperto il suo primo monobrand negli Stati Uniti in collaborazione con Hundred Mile, un nuovo ed esclusivo punto di riferimento dedicato esclusivamente all’arredo outdoor, nel quartiere Fulton Market di Chicago.

Durante l’inaugurazione di alcune settimane fa, il CEO di RODA e il team di HM hanno accolto architetti e designer per raccontare lo spirito Outdoor Happiness che pervade l’allestimento del nuovo monobrand, uno spazio in cui comfort e design si fondono con l’esposizione delle più iconiche e innovative collezioni Roda, arricchite da angoli verdi.

Hundred Mile si occupa da anni di progetti di design commerciali, residenziali e privati.

I suoi fondatori, Kristina Albaugh & Josh Ingmire, dopo aver rappresentato per lungo tempo alcuni dei migliori brand di arredo provenienti da tutto il mondo, nel 2013 hanno avviato la loro attività nel mondo del design e oggi, con altri due punti vendita a New York e Great Barrington, rappresentano i marchi di arredo e illuminazione più influenti e innovativi del mondo. “Abbiamo conosciuto RODA circa 18 anni fa a Chicago, e fin da subito abbiamo apprezzato l’altissima qualità del brand. Visitando poi la fabbrica siamo rimasti ulteriormente impressionati, decidendo di avviare una collaborazione. La crescita continua di Roda ha rafforzato negli anni la nostra partnership, e oggi abbiamo deciso insieme di aprire il monobrand nel design district più dinamico di Chicago”.

“Al principio di questa collaborazione, il marchio Roda era molto giovane, soprattutto nel mercato americano” – racconta Daniele Pompa, CEO Roda – “ ma dopo aver individuato i maggiori distributori del paese, è arrivata la necessità di trovare qualcuno che entrasse nello spirito del brand e che si facesse portavoce dell’importanza del design italiano in America: Kristina e Josh ci sono sembrate le figure perfette per questo scopo, grazie alla loro sensibilità per il design e il loro amore per l’Italia e la nostra cultura”.

Per RODA, Chicago è una scelta strategica

Oltre ad essere un vero e proprio design hub, Chicago per Roda è logisticamente strategica, soprattutto in seguito alla recente apertura nel 2021 della filiale americana commerciale e logistica per tutta l’area del Nordamerica, con sede in Canada a Montréal, nata per rafforzare la struttura dell’azienda all’estero e per offrire un servizio più capillare e veloce oltreoceano.

RODA AMERICA ha anche l’obiettivo di confrontarsi più da vicino con le esigenze di un mercato vario, nonché stringere relazioni sempre più approfondite e consolidate con i principali partner e stakeholder del territorio, aumentando la visibilità e la presenza dell’azienda in quest’area geografica di rilievo, in cui RODA oggi conta quasi 30 punti vendita.

“A due anni di distanza, è il momento ideale in America per un passaggio da multi-brand showroom a monobrand. Con Hundred Mile abbiamo fatto un percorso di crescita comune e oggi siamo grati di proseguire questo viaggio con l’apertura di Roda Chicago” conclude Daniele Pompa.