Takko Fashion Italia premiata come “Insegna dell’Anno” nella categoria Abbigliamento & Prodotti per l’Infanzia 2023/24

Takko Fashion Italia, brand europeo di moda per tutta la famiglia dal migliore rapporto qualità-prezzo, si aggiudica il prestigioso premio “Insegna dell’Anno” nella categoria Abbigliamento & Prodotti per l’Infanzia 2023/24.

Nell’affascinante cornice del Museo Enzo Ferrari, simbolo di innovazione e cambiamento, Takko Fashion Italia ha brillato, conquistando l’ambito riconoscimento “Insegna dell’Anno” nella categoria Abbigliamento & Prodotti per l’Infanzia 2023/24, autorevole riferimento nel panorama del retail italiano, assegnato annualmente alle aziende che, grazie all’innovazione, l’eccellenza del servizio al cliente e la qualità dei prodotti offerti, riescono a conquistare la fiducia dei consumatori, direttamente coinvolti in un’accurata indagine di mercato.

Quest’anno, Takko Fashion Italia ha risposto con successo a questi criteri, offrendo ai propri clienti un mix vincente di convenienza, qualità e attenzione ai bisogni delle famiglie italiane.

Takko Fashion Italia: l’eccellenza nel rapporto qualità-prezzo premiata dai consumatori

La consegna del riconoscimento è avvenuta per mano di Beatrice Orlandini, responsabile di Insegna dell’Anno Italia, e Confimprese, presso il suggestivo Museo Enzo Ferrari. A ricevere il premio sono stati Domenico Spano, Country Manager, Sara Salerno, Marketing Manager, e Michele Nuonno, HR Manager di Takko Fashion Italia.

Domenico Spano ha dichiarato: “Questo premio è una testimonianza della grande passione e dedizione dei nostri team, sia in sede che nei nostri negozi. Per noi questo è un punto di partenza. Abbiamo l’ambizione di raggiungere sempre più clienti e di rafforzare la loro fiducia attraverso nuove aperture in tutta Italia, numerosi refit dei negozi più vecchi. Queste iniziative contribuiranno a consolidare la posizione dell’azienda nel mercato italiano, avvicinandoci sempre più al successo già raggiunto in Germania”.

Domenico Spano, Country Manager Takko Fashion Italia

Sara Salerno ha poi aggiunto: “Il successo di quest’anno e la crescente notorietà di Takko Fashion in Italia sono frutto di una ben strutturata strategia di marketing glocal oltre che del piano di espansione internazionale del brand sul Bel Paese. A livello globale, abbiamo lanciato due importanti campagne branding con investimenti media che ci hanno permesso di raggiungere un pubblico più ampio. Abbiamo, inoltre, sfruttato i social media, in particolare Facebook e Instagram, attraverso collaborazioni strategiche con micro e macro influencer locali, content creator e celebrità. Continueremo a rinnovare la nostra offerta di massima convenienza, qualità e servizio nei nostri negozi, lanciando nuovi progetti per le famiglie e allargando il nostro sguardo anche alle nuove generazioni. Lo faremocon una strategia di comunicazione che si sviluppa non solo nei punti vendita attraverso promozioni, eventi e animazioni ma anche sui canali digitali”.

Takko Fashion: l’accessibilità della moda, l’esperienza di shopping per tutta la famiglia e l’incessante crescita come pilastri del suo successo nel settore retail

Takko Fashion è convinta che la moda di qualità a prezzi bassi dovrebbe essere accessibile a tutti senza compromessi. Questo premio rafforza l’impegno dell’azienda verso questa filosofia, che mira ad avvicinarsi alle esigenze delle famiglie italiane.

Questo riconoscimento, quindi, rappresenta un traguardo significativo nel percorso di crescita di Takko Fashion Italia. Tuttavia, si tratta solo di un punto di partenza. L’azienda è infatti convinta che il vero successo risieda nella capacità di migliorarsi costantemente e, proprio come le potenti macchine esposte nel Museo Enzo Ferrari, di saper cambiare marcia quando necessario.

Takko Fashion possiede e gestisce quasi 2.000 negozi quality discount di abbigliamento in 17 paesi in tutta Europa. L’azienda offre collezioni di moda di qualità al miglior prezzo. Come membro della Fair Wear Foundation, della Partnership for Sustainable Textiles e in qualità di partner di Better Cotton, Takko Fashion si impegna per condizioni di produzione sostenibili e responsabili e per migliorare l’agricoltura del cotone a livello globale.