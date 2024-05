Little Greene pitture e carte da parati

Attestata in documenti che risalgono al 1773, “The Little Greene Dye Works” era in origine una piccola azienda che forniva pigmenti e tinture alle tessiture locali. Oggi la sede centrale si trova molto vicino al sito originario, a Manchester, in Inghilterra, in un’area con un ricco pedigree produttivo.

I principi fondamentali della produzione delle vernici Little Greene non sono cambiati molto dall’epoca della Little Greene Dye Works: non ci sono macchine automatizzate ma artigiani che riempiono a mano barattoli campione a partire da contenitori in vetro.

Con uno stabilimento ai piedi del Monte Snowdon nel Galles del Nord, Little Greene è il più grande produttore di vernici britannico indipendente a conduzione familiare. Il catalogo di prodotti include finiture per interni ed esterni, pitture a base oleosa, pitture per pavimenti e una serie di “Intelligent Paints”, resistenti e a base d’acqua, sicure per i bambini e appositamente studiate per assicurare la resa estetica dei progetti di interior design.

Le pitture Little Greene sono accompagnate da centinaia di carte da parati coordinate con i colori delle vernici proposti dall’azienda, e decorate con autentici motivi storici ridisegnati per gli interni del 21° secolo.

La sofisticata clientela di Little Greene può trovare le proposte di vernici e carte da parati nella fitta rete di distributori e nei negozi monomarca del mondo: nove vetrine internazionali, dall’Inghilterra alla Francia agli Stati Uniti, dove l’azienda mette a disposizione dei clienti consulenti del colore e della decorazione. Il marchio è arrivato in Italia con una buona rete di rivenditori ed è intenzionato ad espandersi nei prossimi due anni attivando nuove collaborazioni.

Le pitture Little Greene

Le cartelle colori Little Greene presentano circa 200 cromie e sono divise in una collezione di “Colours of England”, raffinata e curata, una gamma “Colours Scale” con tonalità graduate e la più recente “Sweet Treats”, una capsule collection di tonalità calde e neutre di miele, caramello e cioccolato.

La collezione “Colours of England” presenta un mix eclettico dei colori Little Greene più amati e senza tempo, molti dei quali ispirati a decorazioni storiche, perfetti per incorporare le tonalità tradizionali nella vita contemporanea. Avendo speciale accesso ad alcune delle più preziose e meglio preservate proprietà della Gran Bretagna grazie alla collaborazione con il National Trust, Little Greene ha identificato centinaia di colori storici: alcuni tenui (mantenendo i ridotti pigmenti presenti al tempo in cui sono stati formulati) ed altri sorprendentemente luminosi, considerando l’era in cui sono stati realizzati.

Il risultato è una gamma di colori versatile e senza tempo. La scheda “Colori d’Inghilterra” è l’unica in cui è possibile trovare un arancione puro degli anni ‘70 insieme a un autentico grigio georgiano e a un originale celeste degli anni ‘30.

Un simbolo rosso sulla cartella colori, che fa riferimento al periodo in cui molti dei colori sono stati utilizzati per la prima volta, identifica la loro origine e ogni sfumatura è accompagnata da una descrizione sul retro della scheda.

La collezione “Colours Scale” offre famiglie di gradienti raggruppate in base al sottotono, anche derivate dalle collezioni “Stone” e “Grey”.

Collezione Sweet Treats

La collezione “Sweet Treats” è stata invece la più recente introduzione nella famiglia di Little Greene e presenta 9 colori ispirati ad alcuni dei dolci più gustosi del mondo.

Tutte le tonalità delle cartelle colori di Little Greene sono disponibili nell’intera gamma di verniciature per interni ed esterni e in molteplici finiture, che possiamo dividere tra pitture intelligenti e pitture tradizionali.

Le Intelligent paints

Le avanzate formulazioni di Little Greene offrono una combinazione impareggiabile di durata e bellezza. I colori della famiglia Intelligent sono ecologici e sicuri per i bambini; possono essere utilizzati per verniciare direttamente quasi tutte le superfici senza l’uso di un primer.

Sono facili e veloci da applicare e sono disponibili in molteplici finiture con diversi livelli di brillantezza, da opaco a lucido, che consentono di creare un aspetto uniforme su pareti, elementi in legno e metallo.

Le Traditional paints

Finiture classiche levigate gessose, per pareti e soffitti, finiture completamente traspiranti, e finiture ad olio. Con alle spalle una storia di novecento anni, le pitture a base d’olio sono riconosciute come la finitura classica per elementi in legno. Oggi, grazie alla riformulazione di tutte le pitture a base d’olio, Little Greene utilizza oli vegetali di origine naturale al posto di ingredienti solventi, in un’ottica di sostenibilità.

Le carte da parati Little Greene

Le carte da parati Little Greene sono realizzate a mano nel Regno Unito da abili artigiani che si avvalgono di tecniche di stampa tradizionali e moderne. Alcuni dei metodi di produzione non sono cambiati da centinaia di anni. I disegni Little Greene sono stampati su carte di provenienza responsabile, utilizzando pigmenti ricchi e non tossici.

Tutti i disegni delle carte da parati Little Greene si basano su un modello originale trovato negli archivi del National Trust, con documenti che risalgono al 18°, 19° o 20° secolo, riportati in vita e offerti in un’ampia gamma di colori.

Alcuni erano originariamente pezzi stampati o dipinti a mano, scoperti come frammenti dietro strati di carte da parati in prestigiose case d’epoca. La maggior parte dei documenti sono conservati negli archivi nazionali: partendo da li, gli esperti di Little Greene ricreano diligentemente il motivo, a volte mantenendo la scala e i dettagli dell’originale, a volte modificando o rimuovendo elementi per migliorare o modernizzare il disegno. Il reparto creativo lavora quindi con la tavolozza di colori per creare una proposta di carte che unisca provenienza storica a dettagli contemporanei, e che si coordini alla perfezione con le vernici Little Greene.

Le carte da parati sono vendute in rotoli da 10 metri di lunghezza e 52 centimetri di larghezza.