PHILIPP PLEIN apre a Londra in New Bond street.

Prosegue lo sviluppo retail di Philipp Plein, con l’inaugurazione del flagship store londinese di 420 metri quadri nella centrale New Bond street.

La boutique, pensata dal designer e realizzata dallo studio di architettura Claudio Pironi & Partners, coniuga in quattro piani tutte le caratteristiche principali del nuovo concept minimalista di Philipp Plein, arricchito da marmi e chandelier in cristallo di Murano.

Lo spirito del brand si respira appena varcata la soglia grazie al maxi teschio tempestato di Crystallized-Swarovski Elements e alla scala in marmo a pianta esagonale, elemento clou del design del nuovo spazio.



