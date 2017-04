Nato dalle sapienti mani dello scultore Alexander Markov, AndreA è un vero e proprio oggetto di design, creato con la volontà di realizzare un manichino all’avanguardia, dotato di soluzioni tecniche innovative.



AndreA è infatti stato sviluppato con l’ausilio di tecnologia 3D e implementato in un materiale ecosostenibile, un propanediolo ottenuto da risorse rinnovabili, Susterra® di DuPont Tate & Lyle Bio. AndreA è ecologicamente compatibile anche nel packaging: pieghevole, riutilizzabile e decorato con colori ad acqua.



Oltre a caratteristiche intrinseche di design, AndreA è un prodotto altamente tecnologico. AndreA lega le nuove tecnologie legate al proximity marketing applicate a un manichino.



Sarà rilasciata infatti, una versione 2.0 realizzata in collaborazione con Siph-Lab e DIVION, abbinato a un APP , secondo la quale diventerà un vero e proprio influencer, un manichino in grado di riconoscere il consumatore e suggerirgli acquisti o novità, in base alle scelte già effettuate.

Grazie al proximity marketing, AndreA sarà in grado di inviare al consumatore notifiche push non appena quest’ultimo sarà nelle vicinanze, dandogli il benvenuto nel punto vendita. Se fino a oggi i cookies di profilazione erano volti a monitorare e creare profili relativi all’utente, studiandone movimenti e abitudini di consultazione, AndreA, grazie all’app a esso collegata, invierà messaggi pubblicitari in linea con le preferenze direttamente in negozio, accrescendo l’esperienza dell’acquisto e eliminando la freddezza delle tecniche di marketing legate all’acquisto prettamente on line.



Il retail dunque si apre ad una nuova frontiera, unendo i vantaggi del’online, all’experience sensoriale in Store, in cui il tatto, la vista, l’olfatto l’udito (i sensi) sono ancora uno dei deterrenti all’abbandono ormai obsoleto dell’acquisto tradizionale, in particolare per le nuove generazioni.

AndreA sarà in grado di consigliare, guidare i clienti e ricordare gli acquisti precedenti, diventando un vero e proprio manichino personal shopper.”

www.eikonsolution.com